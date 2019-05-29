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Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçalarının bulunduğu bölgedeki diğer vücut parçalarının bulunması için yürütülen çalışmalar, yarın devam edecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede diğer vücut parçalarının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam etti.

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26, Ladik Komando Birliğinden 12 kişi ile 10 kişilik Orman Muhafaza ekibiyle yapılan geniş çaplı aramada Ecrin Kurnaz'a ait başka bulguya rastlanmadı.

Savcılık gözetimindeki çalışmalarda, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" de kullanıldı.

Ara verilen çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı bildirildi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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Ecrin Kurnaz Kayıp Çocuk Samsun Vezirköprü

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