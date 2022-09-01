Eczacılık sınavı ne zaman 2022? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavına nasıl başvurulur? 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav tarihi!

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internette; "Eczacılık sınavı ne zaman?", "Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavına nasıl başvurulur?" sorularına yanıt arıyor. İşte sınava ilişkin merak soruların yanıtı ile 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav tarihi...

ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık) için başvurular başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarının 16 Ekim'de yapılacağı belirtildi.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin web sitesindeki "Aday İşlemleri Sistemi" kısmından ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Öte yandan Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.



