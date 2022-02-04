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Eda Baba kimdir? Eda Baba nereli ve kaç yaşındadır?

04.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Eda Baba’nın yeni bir albüm çıkardı. Dinleyici ile buluşan “Aile Albümü”, tüm ailesiyle beraber söylediği, eserlerden oluşuyor. Bu haberin ardından genç şarkıcı Eda Baba hakkında bazı bilgiler merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda başarılı şarkıcı Eda Baba'nın adını sık sık duymaya başladık. Yeni albümü ile gündeme gelen Eda Baba'yı gelin birlikte tanıyalım.

Eda Baba kimdir? Eda Baba nereli ve kaç yaşındadır?

Eda Baba, seslendirdiği şarkılarla ve Youtube koyduğu videolarla tanındı. Eda Baba sempatik tavırları ve şarkıları kendine has yorumlamasıyla pek çok kişinin hayranlığını kazandı. Hayranlarının merakla Eda Baba kimdir ve kaç yaşındadır diye araştırıyor.

EDA BABA KİMDİR?

Eda Baba 31 Ocak 1989 yılında İstanbul dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. Eda Baba, YouTube'da yorumladığı şarkılarla tanınmıştır. Şarkıcı Eda Baba, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezundur.Eda Baba 45'lik cover'ları ile tanınan ve aynı zamanda Eski Bando grubunun solisti ve kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Eski Bando grubunun 10 sene boyunca solistlik yapmıştır. Eda Baba'nın verdiği konserler sayesinde birçok kişiye sesini duyurmayı başarmıştır. Birden fazla albümü bulunan Eda Baba'nın ilk albümünü 2014 senesinde çıkarmıştır. Eda Baba aynı zamanda "Köpek" isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

EDA BABA'NIN ALBÜMLERİ NEDİR?

Aile Albümü (2022)

Can Suyu (2020)

Bir Küçük Tebessüm (2019)

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