Eda Taşpınar tanga bikinisinin üstünü çıkarıp denize girdi! Olay oldu

Moda ikonu Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatilinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa üstsüz denize girdiği anları yayınladı.

Beyaz tanga bikisinin üstünü çıkaran Taşpınar, denize girerek cesur bir paylaşıma daha imza attı. Kusursuz fiziğiyle hayranlık uyandıran Taşpınar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Taşpınar'ın "Yerli" notuyla paylaştığı gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü moda ikno düzgün fiziğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

OTELDE VERDİĞİ POZ BAŞINI YAKMIŞTI

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" demişti.



