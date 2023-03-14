Edirne'de otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Gemici Caddesi'nden Rasim Ergene Caddesi yönüne giden Alperen G. (20) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ve Pınarbaşı Sokak'a dönüş yapmak isteyen Hasan A.'nın (26) kullandığı şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak, kaldırıma savruldu. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencileri İbrahim K. (20), Ezgi Ö. (18) ve Buse E. (18) yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralılardan Buse Esen’in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, bilgi aldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)

