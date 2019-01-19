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Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

EDİRNE'de soğuk kış gecelerinde yüzlerini boyayıp, beyaz çarşafa bürünen kişilerin vatandaşları korkuttuğu bir Balkan geleneği olan 'Bocuk gecesi' etkinliği, uzun bir aradan sonra kent merkezinde düzenlendi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de soğuk kış gecelerinde yüzlerini boyayıp, beyaz çarşafa bürünen kişilerin vatandaşları korkuttuğu bir Balkan geleneği olan 'Bocuk gecesi' etkinliği, uzun bir aradan sonra kent merkezinde düzenlendi. Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş bir Balkan geleneği olan 'Bocuk gecesi', uzun bir aradan sonra kent merkezinde kutlandı. Edirne Tanıtma ve Turizm Derneği'nin organizasyonunda Tulipa Bahattin Öğütmen Konağı'nda toplanan kişiler, yüzlerini geleneklere göre boyadı ve beyaz çarşaflara büründü. Gecede korku meddahı olarak bilinen Berk Yaltırık da birbirinden korkunç hikayeler anlattı. Etkinliğe katılan kişiler sokaklara çıkıp, vatandaşları korkutmaya çalıştı. Derneğin Genel Sekreteri Neslihan Çakır, Bocuk'un Balkanlarda asırlardır kutlandığını, göçlerle birlikte Trakya'ya geldiğini söyledi. Turizm etkinliği olması ve geleneklerin geleceğe aktarılması noktasında kent merkezinde uzun süredir ilk kez kutlandığını ifade eden Çakır, gelecek hafta sonu da Keşan'da büyük bir organizasyonda Çamlıca köyünde Bocuk'un kutlanacağını ifade etti. Bocuk'un hem köylerde hem de kentteki pek çok noktada canlandırılması için akademik çalışmalar da yürütüleceği öğrenildi. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsünün yapılması planlanan 'Bocuk Gecesi', yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Etkinliğin 26 Ocak'ta yapılacağı duyurulmuştu. ​BOCUK GECESİ Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkuturlar. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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