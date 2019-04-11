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Edirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmette

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ve Bulgaristan iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, taşkın ve sellere müdahale edebilme kapasitesi bakımından Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 2 milyon lira değerindeki araç, Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen tatbikatla tanıtıldı.

Edirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmette

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE ve Bulgaristan iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, taşkın ve sellere müdahale edebilme kapasitesi bakımından Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 2 milyon lira değerindeki araç, Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen tatbikatla tanıtıldı.
Edirne Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek Amacıyla İş Birliği' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, taşkın, sel, boğulma gibi olaylara müdahalede kullanılacak 2 milyon TL değerindeki araç tanıtıldı, Meriç Nehri kıyısında da tatbikat yapıldı.
Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ürünü olan proje kapsamında, Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi binasında yapılan toplantıya, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Toplantıda konuşan Edirne AFAD Müdür Vekili Kürşat Erata, alınan araçla artık tüm sel ve taşkın felaketleriyle kolaylıkla mücadele edebileceklerini ifade etti. Erata, projenin kazanımlarından birinin de iki ülke arasında büyük bir dostluk oluşturması olduğuna dikkat çekerek, "Bu projeyle herhangi bir taşkın veya selde ihtiyaç duyulduğu takdirde ortaklaşa müdahale edebilme kapasitesine de eriştik. Bu yönden çok mutluyuz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çünkü artık müdahale kapasitemizi arttıran bir aracımız olacak" dedi.
SU ALTI ARAMA MOTORU VE DRONE DA VAR
AFAD İyileştirme Şube Müdürü ve Proje Yöneticisi Ali Altındal da toplantıda aracın özelliklerini anlattı. 13,5 ton kapasiteli tam teşekküllü, arama kurtarma yapabilecek ve sele müdahale edebilecek aracın özellikle taşkınlarda oldukça faydalı olacağını söyleyen Altındal, "Özellikle selde Karaağaç bölgesine askeri araçlar girebiliyordu ama biz giremiyorduk. Askeri araçların hareket kabiliyeti çok üst düzeydeydi, bizim elimizde böyle bir araç yoktu. Çok iddialı olacak ama bu araçtan ülkemizde başka özellikle sel için yapılmış başka arama kurtarma aracı yok, ilk biz yaptık. Yapım firmasıyla özel görüşmeler yaptık, bizim için özel şase ürettiler. Taktik tekerlekli, hareket kabiliyeti yüksek özel drone'lu bir araç aldık. Ankara'da üst donanımı tamamlandı" diye konuştu.
Aracın, nehir için tasarlanan botu elektromekanik sistemle kendisinin indirebildiğini anlatan Ali Altındal, ayrıca su altı arama robotu ve drone özelliğiyle de Türkiye'deki benzerlerinden ayrıldığını ifade etti. Altındal ayrıca aracın üzerinde bulunan ekipman yardımıyla canlı yayın da yapılabildiğini sözlerine ekledi.
Proje hakkında konuşan Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Uluslararası Projeler Departmanı Şefi Spiridon Aleksandrov da, Türkiye ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
'TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK OLACAK'
Toplantının ardından Meriç Nehri kenarında hem aracın tanıtımı yapıldı hem de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı Edirne Valisi Ekrem Canalp de izledi. Vali Canalp, aracın Türkiye'de ilk olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Türkiye'de bir ilk Edirne'de yapılıyor. Edirneliler adına mutlu ve gururluyuz. İnşallah benzer aktiviteleri her alanda gerçekleştireceğiz. Yaptığımız işler de umuyorum ki Edirne ve Türkiye için örnek olacak" dedi.
Tanıtımın ardından yapılan tatbikatta senaryo gereği Meriç Nehri'ne düşen bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmetteEdirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmetteEdirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmetteEdirne'de sel ve taşkınlara müdahale aracı hizmette

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