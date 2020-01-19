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  4. Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı

Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katı evin çatısında çıkan yangın altındaki daireye de sıçradı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katı evin çatısında çıkan yangın altındaki daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışma ile söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde, Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi 310 numaralı Sokak'ta üç katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve Şafkı Ertop'a (41) ait daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekipler önce evin çatısına ardından daireye müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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