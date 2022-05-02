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  4. Efsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra Ralph Fiennes ve Juliette Binoche aynı projede buluşuyor

Efsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra Ralph Fiennes ve Juliette Binoche aynı projede buluşuyor

02.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1992 yılında Emily Bronte'nin klasik romanından uyarlanan "Uğultulu Tepeler" (Wuthering Heights) filminde ve 1996 yılında Anthony Minghella'nın yönettiği ikonik film "İngiliz Hasta"da (The English Patient) birlikte rol alan Ralph Fiennes ve Juliette Binoche yeniden aynı projede kamera karşısına çekecek.

Efsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra Ralph Fiennes ve Juliette Binoche aynı projede buluşuyor

Efsane oyuncular Ralph Fiennes ve Juliette Binoche, Uberto Pasolini'nin "The Return" filmi için yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkili İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki bir aşk hikayesi konu alacak olan The Return filminin başrollerini paylaşacak.

DESTANDAN YOLA ÇIKARAK HAZIRLANACAK

"The Full Monty" ve "Nowhere Special"ın Oscar adayı yönetmen Pasolini'nin yeni filmi "The Return" edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Odysseia Destanı'dan yola çıkarak hazırlanacak. Senaryoyu "Master and Commander: The Far Side of the World" filminin de senaryosunu yazan John Collee tarafından kaleme alınacak.

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