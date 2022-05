Efsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra Ralph Fiennes ve Juliette Binoche aynı projede buluşuyor

Efsane oyuncular Ralph Fiennes ve Juliette Binoche, Uberto Pasolini'nin "The Return" filmi için yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkili İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki bir aşk hikayesi konu alacak olan The Return filminin başrollerini paylaşacak.

DESTANDAN YOLA ÇIKARAK HAZIRLANACAK

"The Full Monty" ve "Nowhere Special"ın Oscar adayı yönetmen Pasolini'nin yeni filmi "The Return" edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Odysseia Destanı'dan yola çıkarak hazırlanacak. Senaryoyu "Master and Commander: The Far Side of the World" filminin de senaryosunu yazan John Collee tarafından kaleme alınacak.