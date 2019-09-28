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Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 08:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Aralarından 2 bebeğin de olduğu 15 kişinin yardımına Türk askeri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'nde yaşanan can pazarındaki kurtarma operasyonu ise nefes kesti.

Dün akşam saatlerinde Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Denizden ses duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simitlerine tutunarak duran düzensiz göçmenleri gördü. 2 sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi deniz üzerinden 11 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D. ekipleri tarafından kurtarıldı.

HEPSİ KURTARILDI

Denizde yaşanan can pazarının görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde boğulmak üzere olan 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü kurtarma anları nefesleri kesti. Ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonunda, 2 bebeğin ise sağ olarak kurtarılması ekipleri sevindirdi. Aralarında kadınlarında bulunduğu mülteciler için canlarını dişine takan Türk askeri hepsini sağ salim denizden çıkararak Sahil Güvenlik komutanlığına getirdi. 2 bebek hipotermi olasılığına karşı Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer kurtarılan 14 kişi ise Sahil Güvenlik komutanlığında sağlık kontrolünden geçirildi. Islanan mültecilere kıyafet, battaniye ve yiyecek içecek verildi. 13 kişi yapılan işlemlerinin ardından Göç idaresine teslim edileceği, organizatörün ise Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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Ege Denizi mülteci mülteci botu

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