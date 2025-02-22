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  4. Ege Denizi'nde fark edildi! Kare şeklindeki dalgaları görenler cep telefonuna sarıldı

Ege Denizi'nde fark edildi! Kare şeklindeki dalgaları görenler cep telefonuna sarıldı

22.02.2025 15:44
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 15:44
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Ege Denizi'nde ortaya çıkan son derece nadir bir doğa olayı görenleri şaşkına çevirdi. Ege Denizi’nde kare dalgalar oluştu. O anları görenler cep telefonuna sarıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Ege Denizi'nde kaydedilen görüntülerde alışılmadık bir dalga şekli izleyicilerin karşısına çıktı. Ege Denizi'nde nadir görülen kare dalga fenomeni yaşandı.

KARE DALGALAR NASIL OLUŞUR?

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Bazen "çapraz dalgalar" olarak da adlandırılan bu kare dalgalar, farklı hava sistemlerinden farklı dalgalar, dik bir açıyla buluştuğunda meydana gelir. Koşulların çapraz dalgalar için ideal olduğu Isle of Ré gibi bölgelerde tutarlı ve düzenli olabilir, kendiliğinden oluşabilir ve yalnızca birkaç kısa dalga boyunca devam edebilir. Bazen hava, dalgaları bir yönde iterken akıntı başka bir yöne hareket eder, kimi zaman ise tropikal fırtınalar, zıt yönde dalgalar gönderdiği için bu kare görünüme sebebiyet verebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ege Denizi dalga
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