Eğitim için bir günde 8 bin kapı çaldılar

EKREM PAYAN - Şırnak'ta eğitimde başarının artırılması için hayata geçirilen proje kapsamında 8 bin öğretmen, bir günde 8 bin veliyi evinde ziyaret etti. Eğitimde Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan "Duy Beni Projesi" ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Valiliğin himayesinde, ilgili bütün paydaşların katılımıyla başlatılan seferberlikte "Bize de Gel Öğretmenim" başlığıyla 8 bin öğretmen, aynı gün eş zamanlı olarak 8 bin evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. - "Eğitimdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirme zamanı" Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızı Nevra'nın öğretmenini evlerinde misafir etti. Vali Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin 35 yıldır terör nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Kentte 4 yıl önce de çukur kazılarak gerçekleştirilen menfur saldırılarda özellikle eğitime büyük zarar verildiğini belirten Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, devletin bütün imkanları seferber edilerek, tahrip olan okulların yenilendiğini, yeni okulların da eğitime kazandırıldığını dile getirdi. İldeki eğitim seviyesini yükseltmek için hazırladıkları projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Pehlivan, "Projenin ismini, Şırnak'ın eğitimde başarılı olacağının adeta haykırışının ifadesi olarak 'Duy Beni' koyduk. Açılımını da 'Düşün, uygula ve yaşat.' olarak belirledik. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda ilimizde etkin bir uygulama süreci öngördüğümüz bu projeyi çok önemsiyoruz." dedi. Projeyi belirli bir plan çerçevesinde yıllarca sürdürmek istediklerini vurgulayan Pehlivan, "İlimiz eğitimde, özellikle sınavlardaki başarı konusunda arka sıralarda görünüyor. Bunu kader olarak görmüyoruz. Amacımız öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonu güçlendirip, eğitim seviyesini yükseltmek." diye konuştu.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim ülkemiz ve dünyanın geleceği için hayati önem arz eden bir kamu hizmet alanı. Elbetteki eğitimde temel amaç iyi insan yetiştirmek. İyilik tanımı içinde başarı da yer alır. İlimizin eğitim başarısında arka sıralarda yer alan durumunu değiştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da eğitim alanında çok büyük yatırımlar yapılmış, 350 okul, yaklaşık 4 bin 500 derslik inşa edilmiş durumda. Bu yıl öğretmen sayımız 8 binin üzerine çıktı. Şimdi bu imkanları en iyi şekilde değerlendirme zamanı." - Sorunların çözümü için rapor hazırlanacak Öğretmenlerin, ziyaret ettikleri evlerde çocukların eğitimdeki başarılarıyla ilgili durumunu değerlendirdiklerini bildiren Pehlivan, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz öğrencilerin olası sıkıntılarını yerinde tespit etmiş oluyor. Varsa problemleri not alıp ilgili birimlere iletebilecekler. Sonrasında da birtakım dönüşler ve raporlamalar olacak. İnanıyorum ki bu, ilimizde bir farkındalık teşkil edecek. Başarı seviyesini yükseltmek elimizde. Başarıya salt not ve sınav geçme olarak da bakmıyoruz. Çocuklarımızın bilgileri ile becerilerinin de gelişmesini çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin velilerimizle kuracakları bu iletişim sayesinde inşallah yönlendirme konusunda da daha objektif adımların atılmasını sağlayacağız."

Projenin bir amacının da kentin terörle anılmasının önüne geçmek olduğuna dikkati çeken Pehlivan, ilde son 3 yılda sağlanan huzur ve güvenliğin eğitime de yansımasını hedeflediklerini söyledi. Pehlivan, bu çalışmayı ülke düzeyinde farkındalık sağlamak adına yaptıklarını vurgulayarak, "Burada bir gayret var. Şırnak, 'Ben de eğitim alanında varım.', 'Başaracağım.' diyor. Amacımız bu sesi duyurmak ve buradan Türkiye'ye olumlu bir mesaj göndermek. Odağında öğretmenlerimiz, okul ve öğrencilerimizin olduğu eğitim alanında toplumumuzun ilgili her kesiminin katkısıyla ayrı bir heyecan ve özverili bir yaklaşım sergilensin istiyoruz." dedi. - "Geleceğe umutla bakıyoruz" İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da Vali Pehlivan öncülüğünde başlatılan seferberlikle kısa zamanda eğitimde başarı seviyesini beklenen düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Devletin sağladığı imkanlarla okullarda sağlanan fiziki şartlar ve öğretmen yeterliliğiyle geleceğe umutla baktıklarını anlatan Yılmaz, "Terör 4 yıl önce en büyük zararı şehrimize verdi ve şer odaklarının eğitimi hedef almasıyla birçok okulumuz yakılıp yıkıldı. Devletimiz onların yerine daha modernini eğitime kazandırdı. Kentte 160 bine varan öğrenci potansiyelimizle onlara iyi bir miras bırakmak öncelikli hedefimiz." ifadelerini kullandı.