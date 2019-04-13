Eğitimciler Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarına döndü

Türkiye’nin 45 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 270 okuldan Yeditepe Üniversitesi’ne gelen 500 eğitimci, yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri döndü. Kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılan eğitimciler, ders saatinde sınıflara girdi, deneyler yaptı, bölümlerle ilgili bilgiler aldı. Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimciler, kampüste olmanın keyfini çıkardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi’nin “Back to University” organizasyonu, 5-7 Nisan ve 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Öğrencilerin iş bulabilmelerinin farklı alanlarda donanımlı olmalarına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karaaslan, bu nedenle Yeditepe Üniversitesi’nin öğrencilerin çok farklı yetenekler geliştirerek mezun olmaları için disiplinlerarası eğitime ve çift ana dal-yan dal programlarına çok önem verdiğini bildirdi.

Öğrencilerin üniversiteye yalnızca test çözerek geldiğini anlatan Prof. Dr. Karaaslan, ancak üniversitede onların bu dirençlerini kırmak için çok çaba sarf ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Karaaslan, “Bu çabaların sonucunda öğrencilerimiz, test çözmenin çok ötesine geçip alanında yetkin, analitik düşünebilen, fikirlerini dile getirebilen insanlar olarak mezun oluyorlar. Bugün 45 bine yakın mezunumuz ile biz çok büyük bir aile olmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Yeditepe Üniversitesi’nde akademik eğitimin uluslararası standartlarda olduğuna işaret ederek, bir kampüs üniversitesi olması nedeniyle üniversitede öğrencilerin sosyo-kültürel olarak kendilerini ifade edebilecekleri alanlara da kolaylıkla ulaşabildiğine dikkati çekti.