‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ projesi ile 50 kadın öğretmen Ankara’da buluştu

“Çocuklarım söz konusu olunca her şeyi yapıyorum”

Soba yakmayı, okuldaki iyileştirme çalışmalarını yapmayı deneyerek öğrendiğini ifade eden Uğuz, bu durumları ailesine anlattığında anne ve babasının çok şaşırdığını söyledi. Uğuz, “İlk etapta deneyerek öğrendim her şeyi. Odunu elime aldım odunu kırdım, taşıdım. Çivi de çaktım. Aileme anlattığımda onlar da çok şaşırıyorlar, ‘Evde yapmadığın şeyleri orada nasıl yapıyorsun’ diyorlar. Ama çocuklarım söz konusu olunca yapılıyor. Şu an zor gelmiyor. Soba yakmayı bilmiyordum şu an çok iyi soba yakıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, sevmesem bu işi yapamam, katlanamam. Her gün öğrencilerimin beni gülen yüzleriyle karşıladığını görünce bütün zorlukları unutuyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler ve aileleri bizleri rol model alıyor”

Şanlıurfa’da sınıf öğretmenliği yapan Özlem Koz ise, 26 öğrencisi olduğunu söyledi. Bursa’da baba ocağında yaşadığı süreçte semaver yakmasını bile bilmediğini anlatan Koz, şimdi okulunda soba yaktığını, okulun temizliğini yapıp gerekli iyileştirmelerde bulunduğunu dile getirdi. Şanlıurfa’da öğretmenliğe başladığı ilk senelerde öğrencilerinden soba havalandırmasının nasıl olduğunu öğrendiğini anlatan Koz, “Ben daha önce semaver bile yakmasını bilmiyordum. Şanlıurfa’ya gittiğimde gördüm ki okulun her şeyiyle biz ilgileniyoruz. Okulun temizliğini de yapıyorum, sobasını da yakıyorum. Hatta ilk gittiğimde sobanın havalandırmasının nereden yapıldığını bilmiyordum, bunu çocuklardan öğrendim. Bu proje bize çok şey kattı, biz de umarım o çocuklara ve ailelere yardımcı oluruz. Türk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimler alıyoruz, bu eğitimler dahilinde de gittiğimiz yerdeki çocuklara faydalı olmayı düşünüyoruz. Öğrenciler ve aileler bizleri rol model alıyorlar. Doğuda daha kapalı bir toplum söz konusu. Bu proje kapsamında yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Şanlıurfa’da bu sene 3’üncü yılıma başlayacağım. Bu süreçte okula hiç gelmeyen aileler vardı. Çocuklarının eğitimleriyle hiç ilgilenmiyorlardı, bu konularda gelişme katettik. Öğrencilerimin de iletişim becerileri ve arkadaşlık ilişkileri güçlendi” diye konuştu.