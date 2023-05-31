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Eğlenmek için DNA testi yaptıran anne, 12 yaşındaki oğlunun kendi çocuğu olmadığını öğrendi... "Tüp bebek karışıklığı..."

31.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetik mirasları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için DNA testi yaptırmaya karar veren bir aile çıkan sonuçla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Johnson ailesi çıkan DNA testi sonucunda en küçük oğullarının biyolojik olarak kendilerinin çocuğu olmadığını keşfetti. Çift tüp bebek tedavisi sırasında yaşanan bir karışıklığının bu duruma neden olduğunu öğrendiğinde ise hayal kırıklığına uğradı.

Eğlenmek için DNA testi yaptıran anne, 12 yaşındaki oğlunun kendi çocuğu olmadığını öğrendi... "Tüp bebek karışıklığı..."

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah şehrinde yaşayan Donna ve Vanner Johnson çifti akrabalarının genetik harita çıkartmak için DNA testi yaptırdığı bir çalışmaya katıldı. Aile genetik mirasları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve aynı zamanda eğlenmek için yaptırdıkları DNA testi hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Çünkü ailenin en küçük oğlunun biyolojik olarak herhangi bir aile üyesiyle akrabalığı bulunmuyordu.

TÜP BEBEK KLİNİĞİNDEKİ KARIŞIKLIK HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

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Evlilikten bir süre sonra doğal yollardan çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenen Donna ve Vanner tüp bebek kliniğine başvurarak tedavi görmüştü. Tüp bebek kliniğinde bir başka hastanın spermlerinin Donna'nın embriyosunun döllendirilmesiyle birlikte "Tüp bebek karışıklığı..." olarak isimlendirdikleri durum 12 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.

“BİYOLOJİK BABASINI BULMAMIZI İSTEDİ”

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Tim adını verdikleri 12 yaşındaki oğullarının yasal olarak varisi kalmak için dava açtıklarını ifade eden anne Donna, “Tim’e biyolojik olarak gerçeği söylememiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü başkasından bu durumu öğrenmesi yıkıcı sonuçlara neden olacaktı. Onu çok sevdiğimizi söyleyerek gerçeği paylaştığımızda birkaç gün sonra oğlum biyolojik babasını bulmamızı istedi. İkinci bir DNA testi ile Tim’in halasına ulaştık ve Colorado’da yaşayan biyolojik babayı bulduk. Evli ve çocukluydu. Devin ve eşi Kelly çok tatlıydılar. Yeni bir DNA testinde Tim’in biyolojik babasının Devin olduğu doğrulandı. Onlardan herhangibir talebimiz olmadı. Velayet savaşına da girmedik” dedi.

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