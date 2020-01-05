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  4. EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!' notu ile andı.

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırısında, birçok insanın hayatını kurtaran, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde unutmadı. EGM, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile video yayımladı.

Videoda, çok sayıda polis memurunun 'Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım' sözlerine yer verildi. Ayrıca, videoda şehit Sekin'in fotoğrafına yer verilerek, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadelerine yer verildi. Video, şehit Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflar ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fethi Sekin Emniyet Genel Müdürlüğü

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