KADIN

Egzersizden önce 1 bardak süt içerseniz...

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 22.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

Fiziksel olarak her gün mümkün olduğunca aktif olunması gerektiğine işaret eden rehberde, gün içinde 2 saatten daha uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiği belirtilirken, egzersizden yarım saat önce 1 su bardağı süt veya ayran tüketilmesi öneriliyor.

Egzersizden önce 1 bardak süt içerseniz...

Özellikle spor yapan gençlerin sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Türkiye Beslenme Rehberi, sporcuların kalsiyum gereksiniminin, günlük ortalama 1200 mg olduğunu ve bu miktarın süt tüketilerek kazanılabileceğini belirtiyor.* Diyet sırasında yetersiz kalsiyum tüketimi, düşük kemik mineral yoğunluğuna ve stres kırıklarına neden oluyor.Egzersiz süresince harcanan glikojen ise ilk yarım saat içerisinde, sıvı ya da katı olarak tüketilen karbonhidratlardan sağlanıyor.

** Glikojen tükendiği zaman sporcunun performansını olumsuz yönde etkileyen bitkinlik meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için egzersiz öncesi tüketilen süt, vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Spor sonrası beslenmede, kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koyacak, içerdiği karbonhidrat ile enerjiyi yükseltecek, kas dokusunun onarılması ve geliştirilmesi için gerekli proteini içeren sütün tüketilmesi, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Beslenme Rehberi tarafından, tüm besin değerlerini barındıran sütün, fiziksel aktivite düzeyinin artırılması için egzersizden yarım saat önce hafif bir ara öğün olarak da tüketilebileceği belirtiliyor.

Süt ürünleri tüketiminde sağlık risklerinin önüne geçmek içinse, kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü satın alınmamasının altını çizen rehber; pastörize ve uzun ömürlü sütler (UHT) tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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süt kadın egzersiz

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