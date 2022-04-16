HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! esinav.meb.gov.tr MEB ehliyet sınav sonuç sorgulama ekranı!

Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! esinav.meb.gov.tr MEB ehliyet sınav sonuç sorgulama ekranı!

16.04.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! esinav.meb.gov.tr adresinden MEB ehliyet sınav sonuçları sorgulama yapmak isteyen sürücü adayları sınav sonucunu öğrenmek istiyor. Teorik sınavların ardından direksion sınavlarına giriş yapan adaylar sonuçları nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki; MEB ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! esinav.meb.gov.tr MEB ehliyet sınav sonuç sorgulama ekranı!

Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı! esinav.meb.gov.tr MEB ehliyet sınav sonuç ekranı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavlarına katılan binlerce aday, sınavlardan sonra kaç puan aldığını ve ehliyet almaya hak kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor. Peki; MEB ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.

EHLİYET SINAVLARINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavları, Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Direksiyon sınavları sadece hafta sonları yapılıyor, teorik sınavlar ise hafta içi ve hafta sonu yapılıyor.

Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkutan kaza! Yol kapatıldıİstanbul'da korkutan kaza! Yol kapatıldı
Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyorKaradeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyor
"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Hiçbir engel kalmayacak'

Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Hiçbir engel kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.