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Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Küçük Miraç'ın ölümünde ihmaller zinciri

30.11.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da, 2 ay önce 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'ye karşıdan karşıya geçerken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. üvey annesinden aldığı araçla çarpmış, küçük çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, 'ihmaller zinciri' de ortaya çıktı. Raporda; 2’nci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği belirtildi.

Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Küçük Miraç'ın ölümünde ihmaller zinciri

Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz G.K., üvey annesi Z.D.'nin üzerinde anahtarı bıraktığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, gözyaşlarıyla Eskişehir'de toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.K. ile okul servisi şoförü E.T., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, üvey anne ise serbest bırakıldı.

'İHMALLER ZİNCİRİ'NE 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan ölümlü kazaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Tutuklu servis sürücü E.T. ile üvey anne Z.D. hakkında 'taksirle ölüm neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, savcılık aynı suçlamayla yaşı küçük şüpheli ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianameyi ise çocuk mahkemesine gönderdi.

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Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, 'ihmaller zinciri' de ortaya çıktı. Raporda; 2’nci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, işaret levhalarına 15 metre mesafede durduğu nokta itibarıyla ise çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediği belirtildi.

ARAÇTA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Öte yandan ihmali olduğu belirlenen Z.D. ise ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2'nci derece tali kusurlu bulundu. Soruşturmada olay günü araçla dini nikahlı eşinin oğlu ile teyzesini ziyaret ettiklerini belirten Z.D.'nin, savunmasında "G.K., araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi. Eve gidip, döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm" dediği öğrenildi.

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'BEKLE ANNEN GELECEK' DEMİŞ

Servis sürücüsü E.T. ise "Çocuğa araçtan inmeden 'Bekle, annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur" diyerek kendisini savundu.

(DHA)


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