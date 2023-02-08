Ekipler anne ve babasını arıyor! Gaziantep'te mucizeler devam ediyor, 4 aylık Duru bebek 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Tüm Türkiye birlik oldu depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen ve 10 şehri yaklaşık 13.5 milyon insanı etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 aylık Duru bebek, 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ekipler Duru bebeğin anne ve babasını arıyor.

MUCİZELER DEVAM EDİYOR! 4 AYLIK DURU BEBEK ENKAZ ALTINDAN BÖYLE ÇIKARILDI

10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı.

GÖREVLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla, depremden yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık Duru bebek sağ çıkarıldı.

Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bebeğin enkaz altında çıkarılma anları kameraya yansıdı.

(İHA)

