SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Her aileye 10 bin TL'lik yardım ve toplu konut mesajı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kente geçti.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI SAYISI 8 BİN 574'E YÜKSELDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Depremin vurduğu 10 vilayetimizin merkezi burası Kahramanmaraş'tı. Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı vatandaşım gösterdi, gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra 2. gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarımızı Çevre Şehircilik Bakanlığımız yürütmeye başlayacak.

TOPLU KONUT MESAJI

Hedefimiz 1 yıl içerisinde 10 ilimizde toplu konutları gerçekleştirmek. Vatandaşımızın asla sokakta kalmasına müsaade etmeyiz.

"VATANDAŞLARIMIZI OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Şu anda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız olursa biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık.

Yeme, içme, yatma, her şey o otellerde karşılanacak. Bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacak ve deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak.

Bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında, yollarda sıkıntılarımız oldu. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, sonra daha da rahat olacağız.

Milangaz, Aygaz, buralardan tüplerimiz illerimize gelmeye başladı. Çadırlardaki ısınma sıkıntısı da giderilmiş olacak.

"HER AİLEYE 10 BİN TL PLANLADIK"

Şu an itibarıyla Hazine Maliye Bakanlığından bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bu rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere bizler şu anda hükümet ulaştıracağız. "

Ayrıntılar geliyor...

