'Uçan kaleler' ve Akıncı TİHA'lar deprem bölgesinde! 'Şerife Bacı'nın torunları' da yola çıktı: Askerleri taşıyan otobüslerin önüne yazıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TSK’nın "uçan kaleleri" deprem bölgelerine personel ve malzeme indiriyor. Kastamonu'dan 2 bin 700 jandarma komando da deprem bölgesine gidiyor. Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önündeki yazıda yer alan Kurtuluş Savaşı göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

'HAVA YARDIM KORİDORU' OLUŞTURULDU

Depremin ardından Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "Hava Yardım Koridoru" oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken, faaliyetler gece boyunca devam etti.

350'DEN FAZLA SORTİ DESTEK UÇUŞU

Bu çerçevede aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar dahilinde deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra dün ve bugün hava şartlarının uygun olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor.

KKK'YE BAĞLI 30 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşınıyor. Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) bağlı 30 helikopter çalışmalara katıldı. Batıdaki birliklerden sevk edilecek helikopterlerle bu sayı daha da artacak.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA da uçuşlarına devam ediyor.

"ŞERİFE BACI'NIN TORUNLARI KASTAMONU KOMANDOLARI" DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu'dan deprem bölgesine çok sayıda jandarma gönderiliyor.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığından 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde görev yapacak.

Sabah saatlerinde nizamiyeden çıkış yapmaya başlayan otobüsler, askerleri deprem bölgesine taşıyor.

Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" yazıldı.

(İHA-AA)

