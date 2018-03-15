Eklem hastalıklarının tedavisinde robotik cerrahi devri

Robotik sistemlerin, ilk kullanımı hava ulaşımı alanında olmuştur. Bu sistem insana bağlı hataların en az seviyeye indirilmesi ve kazaların engellenmesini amaçlamaktadır. Robotik sistemlerin sağladığı doğruluk ve güvenilirliğin hızdan etkilenmemeleri, yani tutarlı olmalarının da bu sistemleri vazgeçilemez hale getirmiştir.

KİREÇLENME TEDAVİSİNDE PROTEZ CERRAHİSİ

Günümüzde teknolojinin pek çok alanında robotlar, insandan kaynaklanan hataların ortadan kaldırılması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki robotik sistemlerin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada, insan hayatını ve sağlığını ilgilendiren bir konuda robotlardan faydalanmamak mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabı tabiidir ki koca bir hayır olacaktır.

Eklem kıkırdağının yıpranması ve kaybı sonucunda halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen hastalık ortaya çıkmıştır. Üzerinde kıkırdak dokusu bulunmayan kemik uçlarının sürtünmesi ile ağrı ortaya çıkmıştır. Ağrının azaltılması için eklem yüzeylerinin kaplanması yani protez cerrahisi işlemi kullanılmaya başlandı.

Uzun yıllardır kireçlenme hastalığının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde protez cerrahisi daha genç yaşlarda ve daha fazla hastaya uygulanmaya başladı. Protezin yerleşme şekli, protezin ömrünü belirlemektedir.