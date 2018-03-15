Eklem hastalıklarının tedavisinde robotik cerrahi devri

Robotik sistemlerin, ilk kullanımı hava ulaşımı alanında olmuştur. Bu sistem insana bağlı hataların en az seviyeye indirilmesi ve kazaların engellenmesini amaçlamaktadır. Robotik sistemlerin sağladığı doğruluk ve güvenilirliğin hızdan etkilenmemeleri, yani tutarlı olmalarının da bu sistemleri vazgeçilemez hale getirmiştir.
KİREÇLENME TEDAVİSİNDE PROTEZ CERRAHİSİ
Günümüzde teknolojinin pek çok alanında robotlar, insandan kaynaklanan hataların ortadan kaldırılması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki robotik sistemlerin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada, insan hayatını ve sağlığını ilgilendiren bir konuda robotlardan faydalanmamak mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabı tabiidir ki koca bir hayır olacaktır.
Eklem kıkırdağının yıpranması ve kaybı sonucunda halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen hastalık ortaya çıkmıştır. Üzerinde kıkırdak dokusu bulunmayan kemik uçlarının sürtünmesi ile ağrı ortaya çıkmıştır. Ağrının azaltılması için eklem yüzeylerinin kaplanması yani protez cerrahisi işlemi kullanılmaya başlandı.
Uzun yıllardır kireçlenme hastalığının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde protez cerrahisi daha genç yaşlarda ve daha fazla hastaya uygulanmaya başladı. Protezin yerleşme şekli, protezin ömrünü belirlemektedir.
EKLEM CERRAHİSİNDE ROBOTİK SİSTEMLER
Standart cerrahi teknikte, protez uygulaması yapılırken, bir takım mekanik kılavuzlar kullanılmaktadır. Bu yöntemde göz ardı edilen bir konu son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır ki, bu da eklemlerimizin yapısının kişiye özel olmasıdır. Yani herkesin ekleminin kendine has bir anatomisi ve aynı zamanda biyomekaniği bulunmaktadır. Dolayısıyla ideal bir cerrahi için her hastanın protez cerrahisinin, kendine has bir kılavuzu yani yönlendiricisi bulunmalıdır.
Robotik sistemlerin eklem cerrahisinde kullanılma fikrinin çıkma amacını şöyle açıklayabiliriz:
Robotik sistemlerde hastaların ameliyatlarının ilk olarak sanal model öncesinde planlanabilmektedir. Bu planlama aslında bir deneme olarak görülür. Ayağımıza, sadece bir süreliğine giymeyi planladığımız ayakkabıları satın alırken bile defalarca denememize rağmen, ömür boyu bizi taşıyacak olan eklemlerimizin bu model üzerinde denemesini yapabilmenin bir lüks olarak görülmemesi gerekir. Bu planlama sayesinde eklem için en uygun implant çeşidinin, ameliyat öncesinde belirlenebilmektedir. Robotik sistemlerin eklem cerrahisinde ki diğer bir avantajı, eklemin biyomekaniğini cerrahi sırasında analiz edebilmeleridir.
SON PLANLAMA SANAL MODEL ÜZERİNDE YAPILIYOR…
Eklem bağ dengesinin, tüm derecelerdeki hareketlerde insan sezgilerinin ulaşamayacağı bir hassasiyetle cerraha rapor edebilmektedir. Bu sayede hastanın anatomisine en uygun implantı, hastanın biyomekaniğine en uygun bir pozisyonda yerleştirmek için sanal model üzerinde son planlamalar yapılabilmektedir.
Son olarak robotik sistemlerin en can alıcı özelliğinden faydalanırız ki, o da doğruluktur. Yani robotik sistem verilen bir planı %100 bir doğrulukla uygulama kapasitesine sahiptir. Bu şekilde robot, hasta için en ideal eklem cerrahisini gerçekleştirmemize olanak sağlamış olur. Özellikle eklem cerrahisinde tecrübeli biz cerrahları heyecanlandıran robotik sistemlerin, zaman içerisinde eklem cerrahisi hakkında tüm bildiklerimizi değiştireceğini düşünmekteyim.
Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay
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