Bu piyasanın şeffaflığını vurgulayan Tancan, şunları kaydetti:

"Şeffaflık Platformu diye bir platformumuz var. Katılımcılardan 'biz şu bilginin de platformda yayınlanmasını talep ediyoruz' dediği her türlü bilgiyi o platformda yayınlatıyoruz ki kimsenin şeffaflık veya rekabet konusunda en ufak bir tereddüdü olmasın. Bu üreticiler her gün saat 12.00'ye kadar yarın tüketilecek olan enerjinin her bir saatteki fiyat tekliflerini sunuyorlar. Yarınki talep en ucuz hangi üretimlerle karşılanacaksa öyle oluşuyor. Otomatik bir yazılımla oluşuyor."

Mikro projeleri de yaygınlaştırdıklarını ve önünü açtıklarını anlatan Tancan, "Makro projelerin getirdiği avantajlar var. Şu anda bütün paneller Çin'den ithal ediliyor. Bunlara yaptığımız ödemeler cari açığı arttıran ödemeler. Biz, makro projelerle bu hücrelerin ülkemizde üretilmesini şart koşuyoruz. Kendi güneş paneli hücre markamız ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.

Milletvekillerinin, "Güneş ve rüzgar enerjisine daha çok yönelmiyoruz." şeklindeki eleştirisini yanıtlayan Tancan, "Bunlar kontrol edebildiğimiz santral türleri değil. Güneş şu anda kayboldu, güneş santralleri elektrik üretemiyor. Rüzgar zaman zaman duruyor ve o santraller elektrik üretemiyor. Hiçbir tüketiciye 'arkadaşlar güneş gitti, rüzgar durdu elektrik yok' diyemeyiz. Dolayısıyla bu santraller devre dışı kaldığında onların yerine ikame olacak baz santraller lazım. Bunlar nedir; doğal gaz santralleri, kömür santralleri, nükleer santrallerdir." ifadesini kullandı.