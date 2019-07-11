Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bundan 10 sene önce Türkiye'deki elektrik üretiminde özel şirketlerin sahip olduğu pay yüzde 20'ler seviyesindeyken şimdi yüzde 80'ler seviyesine çıktı." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. Milletvekilleri, özelleştirme ihalesi yapılan devir sözleşmeleri ve elektrik satış anlaşmaları kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen sürelerin 36 ay süreyle uzatılması ve talepte bulunulması halinde ilgili sözleşmelerin devredilebilmesini düzenleyen maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, düzenlemenin bazı şirketleri ilgilendirdiğini belirterek, "Kolin ile Limak'ın ortaklarıyla anlaşamaması ve ayrılması için saraya bir talep gitmiş. 'Teminatımız yanmasın, sıkıntı olmasın' diye Meclise ferman gönderilmiş. Dört tane çok meşhur müteahhitimiz var. Bu yasa ikisini ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise yapılan özelleştirmelerin amacına hizmet etmediğini, fiyatların düşmediğini ve yapılan özelleştirmelere rağmen enerji şirketlerini destekleyen ve onları kurtarmaya yönelik adımların atıldığını söyledi. Türkiye'de başarılı bir enerji politikasının yürütülmediğini savunan Hamzaçebi, "Madde ile sözleşmelerin devredilebileceğini söylüyorsunuz. Sonraki cümle önemli. O cümle şu şekilde: Bu durumda devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hariç ilk yarışmadaki şartlar aranır.' Bunu neden aramıyorsunuz?" diye sordu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bundan 10 sene önce Türkiye'deki elektrik üretiminde özel şirketlerin sahip olduğu pay yüzde 20'ler seviyesindeyken şimdi yüzde 80'ler seviyesine çıktı." dedi. Özel şirketlerin elektrik üretmeye başlamasıyla birlikte bunun piyasasının da oluşturulduğunu anımsatan Tancan, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPİAŞ) kurulduğunu belirtti.