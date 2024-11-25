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EKONOMİK TARİFLER| Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Pratik bayat ekmek köftesi tarifi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.11.2024 12:49
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Mutfakta bayat ekmek stoklarınız çoğaldıysa size süper kurtarıcı bir tarifimiz var. Bayat ekmek köftesi… Hazırlaması oldukça kolay olan ekmek köftesi tarifini kahvaltılarda keyifle tüketebileceğiniz gibi öğlen veya akşam yemeklerinde de tercih edebilirsiniz. Peki, bayat ekmek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

EKONOMİK TARİFLER| Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Pratik bayat ekmek köftesi tarifi
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 16
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Bayat ekmekleriniz var ne yapsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çöpe atmak istemediğiniz bayat ekmekler için oldukça güzel bir alternatif olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. İşte adım adım bayat ekmek köftesi tarifi...

MALZEMELER

  • Yaklaşık bir bütün bayat ekmek
  • Bir çay bardağı süt
  • Bir orta boy soğan
  • Bir adet yumurta
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir tatlı kaşığı köfte baharatı veya dilediğiniz diğer baharatlar
  • Tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

TARİF

  • İlk olarak bayat ekmekleri ufak ufak parçalara ayırıyoruz.
  • Parçaladığımız ekmekleri bir çay bardağı süt ile ıslatıyoruz. Ekmekler ıslanırken bir adet soğan rendeleyip bir tutam maydanozu ince ince doğruyoruz ıslanan ekmeklere ilave ediyoruz.
  • Ardından baharatları ve tuzunu ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.
  • Köfte şeklini verdiğimiz hamurlarımızı kızgın yağda kızartıyoruz.
  • Hazır olan ekmek köftelerini sıcak şekilde servis ediyoruz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
ekmek köfte
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