EKONOMİK TARİFLER| Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Pratik bayat ekmek köftesi tarifi

Mutfakta bayat ekmek stoklarınız çoğaldıysa size süper kurtarıcı bir tarifimiz var. Bayat ekmek köftesi… Hazırlaması oldukça kolay olan ekmek köftesi tarifini kahvaltılarda keyifle tüketebileceğiniz gibi öğlen veya akşam yemeklerinde de tercih edebilirsiniz. Peki, bayat ekmek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Bayat ekmekleriniz var ne yapsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çöpe atmak istemediğiniz bayat ekmekler için oldukça güzel bir alternatif olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. İşte adım adım bayat ekmek köftesi tarifi...
MALZEMELER
Yaklaşık bir bütün bayat ekmek
Bir çay bardağı süt
Bir orta boy soğan
Bir adet yumurta
Bir tutam maydanoz
Bir tatlı kaşığı köfte baharatı veya dilediğiniz diğer baharatlar
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ
TARİF
İlk olarak bayat ekmekleri ufak ufak parçalara ayırıyoruz.
Parçaladığımız ekmekleri bir çay bardağı süt ile ıslatıyoruz. Ekmekler ıslanırken bir adet soğan rendeleyip bir tutam maydanozu ince ince doğruyoruz ıslanan ekmeklere ilave ediyoruz.
Ardından baharatları ve tuzunu ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.
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