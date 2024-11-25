EKONOMİK TARİFLER| Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Pratik bayat ekmek köftesi tarifi

Bayat ekmekleriniz var ne yapsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çöpe atmak istemediğiniz bayat ekmekler için oldukça güzel bir alternatif olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. İşte adım adım bayat ekmek köftesi tarifi...

MALZEMELER Yaklaşık bir bütün bayat ekmek

Bir çay bardağı süt

Bir orta boy soğan

Bir adet yumurta

Bir tutam maydanoz

Bir tatlı kaşığı köfte baharatı veya dilediğiniz diğer baharatlar

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

TARİF İlk olarak bayat ekmekleri ufak ufak parçalara ayırıyoruz.

Parçaladığımız ekmekleri bir çay bardağı süt ile ıslatıyoruz. Ekmekler ıslanırken bir adet soğan rendeleyip bir tutam maydanozu ince ince doğruyoruz ıslanan ekmeklere ilave ediyoruz.

Ardından baharatları ve tuzunu ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.

Köfte şeklini verdiğimiz hamurlarımızı kızgın yağda kızartıyoruz.

Hazır olan ekmek köftelerini sıcak şekilde servis ediyoruz.

AFİYET OLSUN!