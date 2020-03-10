EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani E-KPSS için son başvuru dönemi yarın başlıyor. Sene başındaki normal başvuru döneminde bir nedenden ötürü başvuru gerçekleştirememiş adaylar 11-12 Mart tarihlerinde sınava başvuru yapabilecekler.
12 Mart 23.59’a kadar süre tanınan geç başvuru döneminde E-KPSS adaylarının başvuru süresi bitmeden kura /sınav ücretini www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav/kura başvuru ücretini TL olarak yatıracaklar.
EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler.
Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorunda. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler.
İNTERNETTEN BAŞVURU
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemin’de geçerli fotoğrafı (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURAiçin gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’ninhttp://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSSve/veya 2014/2016/2018EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS’ye hem de EKPSS’ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr)T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.
BAŞVURU MERKESLERİNDEN BAŞVURU
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde; geçerli fotoğrafı bulunmayan, Eğitim bilgileri MEB e-Okul, YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklı olmayan; EKPSS/Kura için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya var olan bilgisinde değişiklik bulunan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS için gereken engel grubu bilgisi doğru ve geçerli olan ancak fotoğraf veya eğitim bilgisi nedeniyle başvurusunu bir başvuru merkezinden yapması gereken adayların (Engel Bilgi Formunun Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler alanı ile “Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanında yapılmak istenen değişiklikler dâhil)yeniden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ alması gerekmemekte.
Önceki yıllarda ÖMSS/EKPSS’ye başvuran adaylar tarafından, Engel Bilgi Formunun “Engel Durumuna İlişkin Bilgiler” alanında yapılmak istenen değişiklik için ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ alınması gerekmekte olup; Engel Bilgi Formunun “Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler” alanı ile “Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler” alanında yapılmak istenen değişiklikler için ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ alınması gerekmemekte. Engel Bilgi Formunun “Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler” alanı ile “Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler” alanında yapılmak istenen değişiklikler yeniden ÖN KABUL VE TAAHHÜTBEYANI BELGESİ alınmaksızın ÖSYM Başvuru Merkezlerince yapılabilmektedir.
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