EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani E-KPSS için son başvuru dönemi yarın başlıyor. Sene başındaki normal başvuru döneminde bir nedenden ötürü başvuru gerçekleştirememiş adaylar 11-12 Mart tarihlerinde sınava başvuru yapabilecekler. E-KPSS GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLIYOR 12 Mart 23.59’a kadar süre tanınan geç başvuru döneminde E-KPSS adaylarının başvuru süresi bitmeden kura /sınav ücretini www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav/kura başvuru ücretini TL olarak yatıracaklar. BAŞVURU ŞARTLARI EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorunda. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler.

İNTERNETTEN BAŞVURU ÖSYM Aday İşlemleri Sistemin’de geçerli fotoğrafı (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURAiçin gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’ninhttp://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSSve/veya 2014/2016/2018EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS’ye hem de EKPSS’ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr)T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.