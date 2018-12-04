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Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 04.12.2018 21:04 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarında kasım ayının en çok konuşulan dizileri belli olurken, ekranlara veda eden diziler ve yeni sezon bölümleriyle start alan projeler merak uyandıran başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar ve dizilerin sıralaması...

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Medya takip merkezi Ajans Press, Kasım ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre,ekranlara veda eden diziler ve yeni sezon bölümleriyle start alan yapımlar seyircinin yanı sıra TV sayfalarının da dikkat çeken başlıkları arasına yerleşti.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Kasım ayının televizyon raporu incelendiğinde, en çok konuşulan yapımın yeni sezon bölümleri başlayan TRT 1’in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul olduğu görüldü. Yeni sezon bölümleriyle ekran macerasını sürdüren dizi, 217 yazılı basın haberiyle Kasım ayının en çok konuşulan televizyon dizisi olmayı başardı.

ATV’nin dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova ise 176 yazılı basın haberiyle konuşulurken, Kasım ayının en çok konuşulan ikinci yapımı olmaya başardı.

Star TV’nin sevilen yapımı İstanbullu Gelin ise 154 haberle en çok konuşulan diziler sıralamasında üçüncü basamakta yer alırken, Ufak Tefek Cinayetler 140 haberle dördüncü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise 136 haberle listenin beşinci sırasında yer almayı başardı.

Ajans Press’in 1- 30 Kasım tarihleri arasında yaptığı yazılı basın incelemesinde, ilk beşi takip eden diğeryapımlar sırasıyla; 132 haberle Sen Anlat Karadeniz, 125 haberle Arka Sokaklar, 118 haberle Çocuklar Duymasın, 112 haberle Erkenci Kuş, 91 haberle de Muhteşem İkili dizisi oldu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cukur dizisi de var tabi
cukur dizisini unutmuş lar sanırım
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