Ekrem İmamoğlu: Biz bu hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy ilçe meydanında yaptığı mitingde, “Biz hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz. Bu şehrin sıkıntılı olan insanların yanında olmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'deki son durağı ilçe meydanı oldu. Burada kısa bir miting yapan İmamoğlu, “Anamın ak sütü gibi helal bir 31 Mart seçimi kazandım. Buna müdahale ettiler ve siyasi bir karar verdiler. Hukuka ve Türkiye'nin demokrasi sürecine darbe vurdular. Ama biz milletçe demokrasinin yanında duruyoruz. Bu sürecin içinde hak mücadelesi var, hukuk, vidan ahlak mücadelesi var. Hakkımız 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi gideceğiz ve milletçe hakkımızı teslim alacağız" ifadelerini kullandı.

“BİZ BU HAYATI UCUZLAŞTIRMAYA GELİYORUZ"

İmamoğlu, “Bu şehir huzura kavuşacak. Bu kardeşiniz eğitime destek paketiyle eğitime destek olacak. Gıda destek paketiyle açlık sınırı altındaki ailelere yardım edecek ve mali destekte bulunacak. Ulaşımda sadece öğrenci ve milli ve resmi bayramlarla kalmayacağız. 18-25 arası gençler, bebekleri olan anneler, 6 yaşına kadar olan ücretsiz ulaşım yaşını 12 ye çıkaracağız. Biz hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz. Bu şehrin sıkıntılı olan insanların yanında olmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. " diye konuştu.