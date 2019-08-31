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Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada kayyum atamalarını ‘gaflet ve delalet’ olarak değerlendiren İmamoğlu, "Ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği Diyarbakır’da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Batman’da bir düğüne katılmak üzere Diyarbakır’a geldiğini söyleyen İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Havalanına iner inmez Diyarbakır’ın sıcağını hissetiklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasına teşekkür ederek başladı.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ‘gaflet ve delalettir’ olarak değerlendiren İmamoğlu, “Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.” diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu kayyum Diyarbakır CHP

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