Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği Diyarbakır’da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Batman’da bir düğüne katılmak üzere Diyarbakır’a geldiğini söyleyen İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Havalanına iner inmez Diyarbakır’ın sıcağını hissetiklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasına teşekkür ederek başladı.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ‘gaflet ve delalettir’ olarak değerlendiren İmamoğlu, “Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.” diye konuştu.



