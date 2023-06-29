'Ekrem İmamoğlu profilinde birisi aday olamazdı' sözleri gündem oldu! Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi

Seçim sonrası CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası gündeme getirdiği 'değişim' ifadesi Genel Başkan değişimi olarak kamuoyu tarafından yorumlanırken konuyla ilgili de peş peşe açıklamalar geldi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

En son olarak Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak "Örgütü kendisini adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır, örgütten aksi yönde bir ses gelirse de aday olmaz" demişti. Açıklamasının devamında Kaftancıoğlu, 'değişim' mesajı veren İmamoğlu için ise "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı" yorumunda bulunmuştu.

MURAT ONGUN'DAN YANIT

Gündem olan sözler sonrasında Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun yanıt verdi. Ongun, sosyal medyadan “Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadesiyle bir paylaşım yaptı.

“Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ???? pic.twitter.com/PmdCy9fo2f — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 28, 2023



