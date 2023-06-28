Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için orayı işaret etti: 'Aksi yönde bir ses gelirse aday olmaz...' Dikkat çeken İmamoğlu sözleri

CHP'de seçimler sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı tartışılmaya devam ediliyor. Kurultayın yerel seçimler öncesinde mi yoksa sonrasında mı yapılacağı merak edilirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KILIÇDAROĞLU AKSİ YÖNDE BİR SES GELİRSE ADAY OLMAZ"

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan konuşan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun örgütünü dinleyeceğini ifade etti. Kaftancıoğlu, "Örgütü kendisini adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır, örgütten aksi yönde bir ses gelirse de aday olmaz" dedi.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: GENEL BAŞKANLIKLA İLGİLİ BİR SÖZ ETMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajının genel başkan değişikliği olarak yorumlanmasına ilişkin Kaftancıoğlu, "Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi, parti içinde bir değişim; fikirsel değişim, birçok ayakları olan bir değişim olması gerektiğinden söz etti, aynı şeyi ben de söylüyorum, Genel Başkan da söylüyor" dedi.