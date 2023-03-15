Ekşi Sözlük kapalı mı, açık mı? Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor? Erişim engeli getirilmişti!

İnternet kullanıcıları için büyük bir bilgi kaynağı olan Ekşi Sözlük'te de erişim sıkıntısı yaşanıyor. İnternet kullanıcılarının bir konuyu araştırırken yoğun bir şekilde tercih ettiği uygulamaya erişilemiyor. Erişim kararının kaldırıldığı bilinirken hala girilemiyor olması kullanıcıların dikkatini çekti. Peki Ekşi Sözlük kapalı mı, açık mı? Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor? Ayrıntılar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK KAPALI MI, AÇIK MI?

Ekşi Sözlük kullanıma açılsa da hala erişimde sorun yaşanıyor. Konu ile ilgili farklı resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.." denilmişti.



Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi. Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtildi.

EKŞİ SÖZLÜK'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Ekşi Sözlük'e neden girilemediğine dair yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bazı kullanıcılar normal bir şekilde siteye girebilirken bazı kullanıcılarda erişim sorunu yaşanıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapılması halinde, gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

