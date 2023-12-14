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Ekşi Sözlük yine kapatıldı! '2023'ten sonra '1923' de aynı kaderi paylaştı

14.12.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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Ekşi Sözlük'e yine erişim engeli geldi. 6 şubat depremlerinin ardından "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün yeni alan adı olan eksisozluk1923.com için de mahkemeden erişim engeli kararı çıktı. Site 25 Şubat'tan bu yana üçüncü kez erişime kapatılmış oldu.

Ekşi Sözlük yine kapatıldı! '2023'ten sonra '1923' de aynı kaderi paylaştı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'da meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda kenti de etkileyen iki büyük depremin ardından "Milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle 25 Şubat’ta erişime kapatılan Ekşi Sözlük yine gündem oldu.

Söz konusu kapatma kararına Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat verilen son kararla site açılamadan yine kapanmıştı.

'EKŞİSÖZLÜK2023' DE KAPATILMIŞTI

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ alan adına taşınmış ancak bu alan adı da 13 Mayıs’ta erişime kapatılmıştı.

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BU KEZ DE 'EKŞİSÖZLÜK1923' İÇİN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘eksisozluk1923.com’ alan adı da bugün aynı kaderi paylaştı.

Ekşi Sözlük’ün yeni alan adı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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