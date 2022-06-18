Eksikliği yaz günü üşütür! Vücuttaki demir ne işe yarar?

Demir, bağışıklık sistemi ve zihinsel performans için de gereklidir. Bu nedenle demir alımı; hayatın her döneminde cinsiyet fark etmeksizin her bir birey için çok büyük önem taşımaktadır. Kandaki demir miktarı, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin düşük çıkmasıyla ölçülür. Halsizlik ve güçsüzlük, yüzde ve deride solgunluk, çabuk yorulma, hızlı kalp atışları, baş dönmesi, asabiyet, iştahın azalması gibi bazı belirtiler demir anemisi göstergesi olarak kabul edilir.

Özellikle kış aylarında el ve ayaklarda üşüme gibi belirtilerle de kendini gösterir. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

DEMİR HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Demir, birçok besinde doğal olarak bulunmaktadır. Hayvansal kaynaklı besinlerden alınan demir (emilim oranı yaklaşık %25), bitkisel kaynaklı besinlerden alınan demire (emilim oranı yaklaşık %5) göre daha kolay emilir.

Hayvansal kaynaklı besinlerde koyu kırmızı rengi hemoglobin sağlar. Etin rengi ne kadar koyu ise, demir miktarı o kadar yüksektir demektir. Örneğin; beyaz etlerde de koyu renkte olan hindi etinin demir oranı, tavuğa oranla daha yüksektir.

DEMİR KAYNAKLARI

Kırmızı et, Hindi, Yumurta, Kuru baklagiller, Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem gibi), Taze meyveler (kavun, çilek, dut, muz gibi), bezelye, börülce, yeşil biber,Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu gibi), Pekmez, Tahin helvası, Kuru meyveler (kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi) demir kaynaklarıdır.

Demir emiliminizi arttırmak istiyorsanız, C vitamini ile birlikte tüketmeyi tercih edin. Çünkü C vitamini, demirin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Örneğin; emilimi arttırmak için; portakal suyunun içine pekmez karıştırabilir, sebzeleri et/kıyma ile pişirebilir yanında bol limonlu salata ilave edebilirsiniz.



