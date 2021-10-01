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Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 118'e yükseldi

01.10.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı 80'i geçti.

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 118'e yükseldi

Ekvador basınında çıkan habere göre, çatışmanın çıktığı hapishanede kontrolün tamamen sağlanmasının ardından 2 ceset daha tespit edildi.

Böylece ölen mahkumların sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı da 80'ni aştı.

Yetkililer, ülkedeki tüm cezaevlerinde güvenliğin arttırıldığını belirterek, muhtemel isyan ve çatışma çıkabilecek yerlerde sıkı denetimler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan çok sayıda asker ve polis, çatışmanın yaşandığı hapishanedeki bütün koğuşlarda, kesici alet, silah ve el yapımı bomba araması yaptı.

Ayrıca Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 24'ünün kimliğinin teşhis edildiği açıklandı.

OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağan üstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.

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EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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cezaevi Ekvador
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