Ekvador hapishanesindeki çatışma savaşa döndü! 116 kişi öldü, 5 kişinin başı kesildi

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesi, çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan büyük bir çatışmaya sahne oldu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 116'ya yaralı sayısının da 80'e çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu" ifadesini kullandı. Yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, en az beş kişinin de kafasının kesildiğini bildirdi.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

60 GÜN SÜRECEK OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu." ifadesini kullandı.

Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma içinde olacaklarına işaret ederek, "Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek." dedi.

''DURUM GERÇEKTEN KORKUNÇ''

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon da, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." dedi.

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 24 KİŞİ ÖLMÜŞ, 48 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

