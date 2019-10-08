HABER

Ekvador Devlet Başkanı olaylardan Correa ve Maduro'yu sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 07:54 | Son Güncelleme

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, protestocu yerlilerin gruplar halinde başkent Quito'ya ulaşmaya başlamasının ardından hükümetin merkezini ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil'e taşıma kararı aldı - Moreno: - "Yağmalar, Vandalizm ve şiddet, bunun demokratik düzeni bozma girişimi olduğunu gösteriyor" - "(Eski Devlet Başkanı) Correa ve Maduro Ekvador'u istikrarsızlaştırma planını devreye soktu. Bu darbe girişiminin arkasında onlar var"

BOGOTA (AA) - Hükümet karşıtı protestolar ve şiddet eylemlerinin yaşandığı Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkenin diğer bölgelerinden gelen yerlilerin başkent Quito'ya ulaşmaya başlamasıyla birlikte hükümetin merkezini Guayaquil kentine taşıma kararı aldı. Moreno, darbe girişimi olarak nitelediği olaylardan ötürü eski Devlet Başkanı Rafael Correa ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması sonucu ulaştırma grevi olarak başlayan, olağanüstü hal ilanı ile hız kesen ve daha sonra yerlilerin yeniden ivme kazandırdığı hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülkenin iç kesimlerinden hareketlenen protestocu yerliler gruplar halinde başkent Quito'ya ulaşmaya başladı.

Gelişmeler üzerine başkent Quito'daki hükümet sarayı Carondelet, güvenlik güçleri tarafından bolaştılırken Devlet Başkanı Moreno ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil'i hükümetin yeni merkezi olarak belirledi.

Moreno, olağanüstü hal uygulamasının verdiği yetkiler çerçevesinde aldığını belirttiği taşıma kararını, Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonneholzner, Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ve kuvvet komutanlarının da katıldığı basın açıklaması ile yeni merkez Guayaquil'de duyurdu.

Olayların halkın hükümet politikaları karşısındaki memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olmadığını vurgulayan Moreno, "Yağmalar, Vandalizm ve şiddet, bunun demokratik düzeni bozma girişimi olduğunu gösteriyor." dedi.

- "Darbe girişiminin arkasında Maduro ve Correa var"

Moreno, şiddet eylemlerine en fazla karışanların Ekvador dışından bireyler olduğunu ve bu kişilerin parayla tutulduklarını savundu.

Yaşananları bir darbe girişimi olarak niteleyen Moreno, olaylardan, "Satrap" olarak nitelediği Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Ekvador eski Devlet Başkanı Correa’yı sorumlu tuttu.

Moreno, şöyle devam etti:

"Correa, eski Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ve eski Vali Paola Pabon'un birkaç hafta önce Venezuela'ya gitmesi tesadüf mü? Strap Maduro, orada Correa ile birlikte Ekvador'u istikrarsızlaştırma planını devreye soktu. Bu adamlar yozlaşmış ve Ekvador yargısı tarafından aranıyor. Bu darbe girişiminin arkasında da onlar var. Yerlileri hükümete karşı kullanıyorlar. Çaldıkları kaynaklarla yağmaları ve şiddeti finanse ediyorlar. Ekvador'un demokratik yürüyüşünü ve anayasal demokrasiyi istemeyenler bu adamlardır. Demokrasiye kasteden bir girişimi en şiddetli şekilde kınıyorum."

Diyaloğa açık olduklarını, bununla birlikte yaptıkları düzenlemelerden de geri adım atmayacaklarını vurgulayan Moreno, ayrıca güvenlik güçlerine teşekkür etti.

- Olaylar

Ekvador’da hükümet şubat ayında 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF’nin, kamu harcamalarının kısılması da dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim’de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunun kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırmacıların 3 Ekim’de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno aynın günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş ve askeri sokaklara çıkarmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri ile başkent Quito ve diğer büyük kentlerde yatışma eğilimine giren gösteriler, yerlilerin desteği ile kırsalda yeniden yoğunlaşmıştı.

Ekvador polisinin sert müdahale ettiği ve 20’den fazla gazeteciyi de hedef aldığı olaylarda onlarca kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

Göstericilerin de sık sık şiddete başvurduğu, 12 devriye aracının yakıldığı 11 ambulansın saldırıya uğradığı olaylar nedeniyle şu ana kadar grev organizatörlerinin de aralarında bulunduğu 477 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
İstanbul'da sağanak etkili oluyorİstanbul'da sağanak etkili oluyor
Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!

İzmir merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

İzmir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İzmir’de korkunç kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.