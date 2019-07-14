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El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi.

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirsoy Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında kimsenin bulunmadığı sırada 2 hırsız girdi. Mahalle sakinlerinin dairenin içerisinde el fenerleriyle birilerinin dolaştığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın etrafını sararken, hırsızları yakalamak için arama başlattı. Yapılan aramada C.Y. ve F.Y. isimli 2 hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere 2 şüpheli karakola götürülürken, hırsızlık olayının yaşandığı ikamette incelemeler yapılarak parmak izi çalışması yapıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı

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