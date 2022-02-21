El terlemelerine son

Terleme, vücudun düzenli olarak gerçekleştirdiği normal bir süreçtir. Hiperhidrozis yani aşırı terleme kişisel açıdan istenmeyen bir durumdur. Aşırı terleme sorunu yaşayanların ter bezleri normale göre 10 kat fazla çalışmaktadır. El terlemeleri özellikle ergenlik döneminde sıklıkla görülebilmektedir. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur fakat el terlemesi sorunu yaşayan insanlar tokalaşmak gibi basit hareketlerden bile kaçınmaktadır. Stres, heyecan, endişe, korku duyulan anlarda el terlemeleri artmaktadır fakat el terlemeleri sadece psikolojik nedenlere bağlı değildir.

EL TERLEMESİ NEDEN OLABİLİR?

El terlemesine birçok neden sebep olabilmektedir. İşte o nedenler:

● Şeker hastalığı, tiroid rahatsızlıkları

● Regl dönemi, menopoz

● Enfeksiyon ve iltihabi durumlar

● Kalıtsal sebepler

● Metabolizma bozukluğu

● İlaç yan etkileri

● Hiperhidroz (aşırı terleme hastalığı)

● Sinir sistemi rahatsızlıkları

● Alkol kullanımı

● Kalp krizi

EL TERLEMESİ NASIL GEÇER?

Karbonat: El terlemesi tedavisi için hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. Alkali yapısı sayesinde aşırı terlemeyi kontrol altına almaya yardımcı olur. Nemi hızlı bir şekilde emer ve buharlaştırır. Bir kase ılık suya 2-3 çorba kaşığı karbonat karıştırın ve ellerinizi bu suya 10 dakika batırın. Ardından ellerinizi iyice kurutun. Günde 1 defa yapabilirsiniz.

Adaçayı: Zengin B vitamini ve magnezyum içeriği ile ter bezlerinin aşırı aktif olmasını engeller. Ayrıca hoş olmayan ter kokularını da azaltır. Büyük, kapaklı bir kase sıcak suya adaçayı koyun. Kapak kapalı şekilde 15 dakika demlenmesini bekleyin. Ellerinizi günde 1 ya da 2 kez yarım saat boyunca bu suya batırın. Her gün bir fincan adaçayı içmek de alternatif bir çözümdür. Ayrıca kurutulmuş adaçayını bir beze sarıp yanınızda taşıyabilirsiniz. Elinizin yakınında tuttuğunuzda teri emecektir.

Siyah çay içmek: Siyah çayda bulunan tanik asit, ter bezlerinin faaliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Nemli siyah çay poşetlerini terli ellerinizde her gün birkaç dakika tutabilirsiniz.

Elma sirkesi: Her derde deva elma sirkesi, “El terlemesi nasıl geçer?” denildiğinde akla ilk gelenlerden. Vücuttaki pH seviyesini dengelediği ve gözenekleri sıkılaştırdığı için aşırı terlemeyi önlemeye yardımcı olur. Günde birkaç kez ellerinize doğrudan elma sirkesi sürebilirsiniz. Dilerseniz 2 çay kaşığı elma sirkesini 1 bardak ılık su ve biraz bal ile karıştırıp günde 1 kez içebilirsiniz.

Stresi azaltmak: Bazı insanlarda el terlemesi stres ve kaygı sonucu ortaya çıkar. Stresin terleme üzerinde büyük bir etkisi olabileceğinden, stresin nedenini çözmek bazen terli el sorununuzun çözümüne yardımcı olabilir. Stresi azaltmak ve ter bezlerinin aşırı faaliyet göstermesinin önüne geçmek için yoga ve meditasyon deneyebilirsiniz. Ayrıca, derin nefes alma, müzik dinleme, sosyal bir aktiviteye katılma, hobi edinme stresi azaltmaya yardımcı olabilen faaliyetlerdir.

Tüm bunlara rağmen geçmeyen el terlemeniz varsa bir uzmana başvurabilirsiniz.



