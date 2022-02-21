HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. El terlemelerine son

El terlemelerine son

21.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El terlemesi sorunu yaşayan insanlar bu durumdan oldukça rahatsız olmaktadırlar. El terlemeleri gündelik aktiviteleri olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle stres ve kaygının arttığı dönemlerde el terlemelerinde de artış görülmektedir. Günümüzde birçok insanın yaşadığı el terlemelerinin neden kaynaklandığını öğrenmek ve el terlemesini çözmek adına bu haberi okuyabilirsiniz…

El terlemelerine son

Terleme, vücudun düzenli olarak gerçekleştirdiği normal bir süreçtir. Hiperhidrozis yani aşırı terleme kişisel açıdan istenmeyen bir durumdur. Aşırı terleme sorunu yaşayanların ter bezleri normale göre 10 kat fazla çalışmaktadır. El terlemeleri özellikle ergenlik döneminde sıklıkla görülebilmektedir. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur fakat el terlemesi sorunu yaşayan insanlar tokalaşmak gibi basit hareketlerden bile kaçınmaktadır. Stres, heyecan, endişe, korku duyulan anlarda el terlemeleri artmaktadır fakat el terlemeleri sadece psikolojik nedenlere bağlı değildir.

e1

EL TERLEMESİ NEDEN OLABİLİR?

El terlemesine birçok neden sebep olabilmektedir. İşte o nedenler:

● Şeker hastalığı, tiroid rahatsızlıkları

● Regl dönemi, menopoz

● Enfeksiyon ve iltihabi durumlar

● Kalıtsal sebepler

● Metabolizma bozukluğu

● İlaç yan etkileri

● Hiperhidroz (aşırı terleme hastalığı)

● Sinir sistemi rahatsızlıkları

● Alkol kullanımı

● Kalp krizi

EL TERLEMESİ NASIL GEÇER?

e3

Karbonat: El terlemesi tedavisi için hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. Alkali yapısı sayesinde aşırı terlemeyi kontrol altına almaya yardımcı olur. Nemi hızlı bir şekilde emer ve buharlaştırır. Bir kase ılık suya 2-3 çorba kaşığı karbonat karıştırın ve ellerinizi bu suya 10 dakika batırın. Ardından ellerinizi iyice kurutun. Günde 1 defa yapabilirsiniz.

Adaçayı: Zengin B vitamini ve magnezyum içeriği ile ter bezlerinin aşırı aktif olmasını engeller. Ayrıca hoş olmayan ter kokularını da azaltır. Büyük, kapaklı bir kase sıcak suya adaçayı koyun. Kapak kapalı şekilde 15 dakika demlenmesini bekleyin. Ellerinizi günde 1 ya da 2 kez yarım saat boyunca bu suya batırın. Her gün bir fincan adaçayı içmek de alternatif bir çözümdür. Ayrıca kurutulmuş adaçayını bir beze sarıp yanınızda taşıyabilirsiniz. Elinizin yakınında tuttuğunuzda teri emecektir.

Siyah çay içmek: Siyah çayda bulunan tanik asit, ter bezlerinin faaliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Nemli siyah çay poşetlerini terli ellerinizde her gün birkaç dakika tutabilirsiniz.

Elma sirkesi: Her derde deva elma sirkesi, “El terlemesi nasıl geçer?” denildiğinde akla ilk gelenlerden. Vücuttaki pH seviyesini dengelediği ve gözenekleri sıkılaştırdığı için aşırı terlemeyi önlemeye yardımcı olur. Günde birkaç kez ellerinize doğrudan elma sirkesi sürebilirsiniz. Dilerseniz 2 çay kaşığı elma sirkesini 1 bardak ılık su ve biraz bal ile karıştırıp günde 1 kez içebilirsiniz.

Stresi azaltmak: Bazı insanlarda el terlemesi stres ve kaygı sonucu ortaya çıkar. Stresin terleme üzerinde büyük bir etkisi olabileceğinden, stresin nedenini çözmek bazen terli el sorununuzun çözümüne yardımcı olabilir. Stresi azaltmak ve ter bezlerinin aşırı faaliyet göstermesinin önüne geçmek için yoga ve meditasyon deneyebilirsiniz. Ayrıca, derin nefes alma, müzik dinleme, sosyal bir aktiviteye katılma, hobi edinme stresi azaltmaya yardımcı olabilen faaliyetlerdir.

Tüm bunlara rağmen geçmeyen el terlemeniz varsa bir uzmana başvurabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her derde deva keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları...Her derde deva keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları...
Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurduUkrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...

Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.