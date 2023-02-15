Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi? Elazığ OHAL kapsamında mı?

Elazığ'ın Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası afet bölgesi ilan edilen 10 ile ilave edilmesi söz konusu oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem ile alakalı açıklamalarda bulunmanın yanı sıra Elazığ'ın da afet bölgelerine dahil olup 11. afet bölgesi ilan edilmesi konusuna netlik getirdi.

ELAZIĞ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Mİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile Elazığ, afet bölgesi ilan edilen 10 ile dahil olarak 11. afet bölgesi odu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER

Kahramanmaraş

Hatay

Malatya

Gaziantep

Adıyaman

Diyarbakır

Şanlıurfa

Kilis

Adana

Osmaniye

Elazığ



