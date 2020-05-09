Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı Doğançay yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş’tan hasta getiren Y. Ç idaresindeki 49 AJ 120 plakalı 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ambulans kırmızı ışıkta duran O. A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada ambulansla sevki yapılan hasta Hanım Yalçın (66) hayatını kaybetti, 2’si sağlık personeli 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yalçın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Muş’tan 250 kilometre yol kat edip Elazığ’daki hastaneye ulaşmasına 3 kilometre kalan ambulans kazası ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

