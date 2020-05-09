HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 07:03 | Son Güncelleme

Elazığ’da ambulans kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarptı.Kazada ambulansla sevki yapılan hasta olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.Kaza, Merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı Doğançay yol kavşağında meydana geldi.

Kaza, Merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı Doğançay yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş’tan hasta getiren Y. Ç idaresindeki 49 AJ 120 plakalı 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ambulans kırmızı ışıkta duran O. A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada ambulansla sevki yapılan hasta Hanım Yalçın (66) hayatını kaybetti, 2’si sağlık personeli 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yalçın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Muş’tan 250 kilometre yol kat edip Elazığ’daki hastaneye ulaşmasına 3 kilometre kalan ambulans kazası ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attıHaliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Duvarı delip girdiler, 400 bin liralık altın çaldılar

Duvarı delip girdiler, 400 bin liralık altın çaldılar

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Diğer Haberler
Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı: Sürücü yaralandı

Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı

Adana'da korkunç olay! 20 yaşındaki genç kendini ağaca astı

Korkunç olay! 20 yaşındaki genç kendini ağaca astı

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Otel odasında şüpheli ölüm

Son dakika! 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.