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  4. Elazığ ve Bingöl’den çekilen uzay ve astronomi fotoğraflarına hayran kalacaksınız

Elazığ ve Bingöl’den çekilen uzay ve astronomi fotoğraflarına hayran kalacaksınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

5 yıldır hobi olarak astrofotoğrafçılıkla uğraşan anestezi teknikeri Mücahit Çelik, çektiği astronomi ve uzay fotoğrafları ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Özellikle Bingöl ve Elazığ'da fotoğraf çeken 25 yaşındaki fotoğrafçının beğeni toplayan çalışmaları...

25 yaşındaki Mücahit Çelik, yaklaşık 5 yıldır hobi olarak astronomi ve astrofotoğrafçılık alanında uzay objelerini gözlemleyip fotoğraflıyor. 3 yıldır Bingöl Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak çalışan Çelik, arta kalan zamanını derin uzay objelerini gözlemlemeye ve fotoğraflamaya ayırarak adeta uzayın karanlık kalan yönlerini deklanşörü ile gün yüzüne çıkarıyor.

6 saate 3 bin kare!

Özellikle tatillerini doğanın güzellikleri fotoğraflamak için Bingöl ve Elazığ arasında sık sık seyahat ederek geçiren Çelik, sadece bir kareyi yakalamak için ortalama 6 saatte yaklaşık 3 bin kare fotoğraf çekiyor.
Çektiği hızlandırılmış görüntüler (timelapse) ile büyük beğeni toplayan Çelik, mesleğinin dışından çektiği enstantelerle hem Elazığ hem de Bingöl’ün doğa güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.
Bingöl’den çalıştığını belirten Amatör Astrofotoğrafçı Mücahit Çelik, “Havayı güzel gördüm. Tarihi Harput Kalesi ve etrafını gezmek fotoğraflamak için geldim. Gün batımına doğru timelapse (hızlandırılmış görüntü) çekmeyi düşünüyordum. Ben de bu havayı fırsat bilip Harput Kalesi’ni ve etrafının fotoğrafladım” dedi.
Hobi olarak astrofotoğrafçılık ile uğraştığını dile getiren Çelik, “Amatör olarak astrofotoğrafçılık yapıyorum. Burası da gayet iyiydi. Çevre illere göre hava da çok iyi. Ancak burada tabiri caizse yalancı bir sonbahar yaşadık, diyebiliriz. Ben de bunu fırsat bilerek birkaç fotoğraf çektim" diye konuştu.
İşte Çelik'in o fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
astronomi fotoğraf uzay Elazığ Bingöl

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
güzel hobi tebrikler
ellerinize sağlık çok güzel
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİİİİMMMM
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