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Elazığ'da "Sosyal Uyum Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu: - "3 milyon 600 Suriyeli misafirimizle Suriye'de tansiyonun düştüğü ve güvenliğin sağlandığı zamana kadar birlikte yaşayacağız. Uyumu toplumun her kesimine anlatmayı, bir yol haritası çıkarmayı düşünüyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle, "Sosyal Uyum Çalıştayı" yapıldı.

Bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen çalıştayda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin 190 farklı milletten yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin sürekli göç alan bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Coğrafi konumumuz gereği Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören ana yurdumuz gönüllü olarak gerçekleşen göç hareketlerinin yanı sıra savaş ve zulüm gibi dram kaynaklı birçok zorunlu göç vakasına da şahitlik etmiştir. Bu göç neticesinde Suriye'de yaşamış olduğumuz dram hepimizin malumu." dedi.

Uyum noktasında yapılan çalışmalarla hem toplumu hem de Suriyelileri bilgilendirmek istediklerini aktaran Kadıoğlu, sosyal uyum konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını aktardı.

- "Bir yol haritası çıkarmayı düşünüyoruz"

"3 milyon 600 Suriyeli misafirimizle Suriye'de tansiyonun düştüğü ve güvenliğin sağlandığı zamana kadar birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşam kültüründe de toplumumuzun kendine göre örf ve adetleri var. Bunları Suriyeli kardeşlerimizin bilmesini ve topluma adapte olmasını istiyoruz. Yaşadığımız alanda bazı olumsuzluklar oluyor ve bunlar da bizi üzüyor ve etkiliyor. Bunların önüne geçmek istiyoruz." diyen Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki insanlar savaş bittiğinde kendi topraklarına bizim kültürümüzü, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, vermiş olduğumuz değerlerimizi götürecek ve bizim gönüllü elçilerimiz olacaktır. Uyumu toplumun her kesimine anlatmayı, bir yol haritası çıkarmayı düşünüyoruz."

- "Sosyolojik göçe hakimiz"

Kadıoğlu, yaşanan göçlerin Türkiye için yeni bir olgu olmadığına, bu coğrafyanın tarihin her döneminde devleti ve milleti ile göç akınlarını en iyi şekilde karşıladığına işaret ederek, "Yani Türkiye olarak sosyolojik göçe hakimiz. Hukuki ve idari olarak da alt yapıyı hızlıca geliştirdiğimiz gibi dünyaya örnek olacak politikalarla yönetiyoruz." diye konuştu.

Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz da ülkenin jeopolitik konumundan ve komşu ülkelerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı yoğun göç aldığını söyledi.

Yaşanan göçlerden dolayı yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi konusunda büyük işlerin ortaya konulduğunu vurgulayan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Yaşanan sıkıntıları genellemeden, hep birlikte çözüme kavuşturmak zorundayız. Gelen göçmen ve mülteciler yaşadıkları yerlerde çaresiz kaldıkları, bir umut gördükleri için evlerinden çıkıp canları pahasına göç ediyor. Bu nedenle bizler de 17 bini aşkın göçmenin bulunduğu bir il olarak bu tür çalıştaylarla inşallah işin özündeki uyumu, birlikte yaşamayı, sosyal hayatta bir arada olmanın gerekliliğini yerine getirerek, bunu başaracağız."

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