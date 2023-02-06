Elbistan'daki depreme canlı yayında yakalandı! Yanındaki binalar peş peşe yıkıldı, panik anları kamerada...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta sabah 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremle güne uyandı. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Osmaniye'de yıkımlara sebep olan deprem sonrası ekipler enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gün boyu çalışmalar aralıksız sürerken ilk depremden yaklaşık 9 saat sonra ikinci büyük deprem meydana geldi.

HASAR GÖREN BİNALAR İKİNCİ DEPREMDE YIKILDI

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremde ilk depremde hasar gören binaların çoğu yıkıldı.

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA DEPREME YAKALANDI

Ekipler söz konusu depreme kurtarma çalışmaları sırasında yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK PANİK

Çalışmaların sürdüğü sırada son durumu aktaran DHA muhabiri, ikinci büyük depreme canlı yayında yakalandı.

Bir anda sarsıntıyı fark eden ekipler, enkaz bölgesinden hızla kaçmaya çalışırken, muhabirin ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Ortalık bir anda toz bulutuna döndü.

"İKİ BİNANIN YIKILDIĞINI GÖREBİLİYORUZ"

Yaşanan paniği anbean aktaran DHA muhabiri "Şu an deprem oluyor. Kayıtta mısın? Binalar yıkıldı burada. İki binanın yıkıldığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

YIKILMA ANI KAMERADA

Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Hasarlı bir bina yaşanan 7.6'lık ikinci deprem sonrası büyük bir gürültüyle yıkıldı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, panikle sağa sola kaçıştı.



