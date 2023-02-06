HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fulya Öztürk ve Adem Metan, Adıyaman'dan Cüneyt Özdemir'e bağlandı! "Şehir merkezi ortada yok! Bir bebek aracımızda vefat etti"

Fulya Öztürk ve Adem Metan, Adıyaman'dan Cüneyt Özdemir'e bağlandı! "Şehir merkezi ortada yok! Bir bebek aracımızda vefat etti"

06.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhabir Fulya Öztürk, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına bağlandı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'dan yayına bağlanan Adem Metan ve Fulya Öztürk "Adıyaman'da şehir merkezi ortada yok" dedi.

Fulya Öztürk ve Adem Metan, Adıyaman'dan Cüneyt Özdemir'e bağlandı! "Şehir merkezi ortada yok! Bir bebek aracımızda vefat etti"

Adem Metan ve Fulya Öztürk Kahramanmaraş depreminin ardından Adıyaman'a gitti. 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 10 şehirden yıkım haberleri gelmeye devam ediyor.

Cüneyt Özdemir'e bağlanan Fulya Öztürk ve Adem Metan ikinci depremin Adıyaman'ı çok büyük etkilediğini duyurdu.

"ARACIMIZA ALDIĞIMIZ ÇOCUK VEFAT ETTİ"

Adem Metan "İkinci deprem Adıyaman'da çok sert hissedildi. Acil yardım lazım, haber alabiliyor musunuz? Çocuğu götürmek için enkazdan çıkardık aracımıza aldık, aracımızda vefat etti. Bir bebek aracımızda vefat etti" dedi.

Ekran Alıntısı

Metan "Şehir merkezinde yıkılmadık bina çok az. İkinci depremde ayaktaydık düştük" dedi.

"ŞEHİR MERKEZİ ORTADA YOK"

Öztürk "Yüzlerce... Adıyaman'da telefon çekmiyor yayına bağlanamıyor kafamızı nereye çevirsek enkazla karşılaşıyoruz. Zar zor indik havaalanına. Şehir merkezi ortada yok. İkinci büyük depremi de yaşadık... Onlarda depreme gittim böylesi bir felaket yaşamadım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelere yardıma giden itfaiye kaza yaptıDepremzedelere yardıma giden itfaiye kaza yaptı
Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan illerKar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan iller
Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"
Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar...

Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.