Fulya Öztürk ve Adem Metan, Adıyaman'dan Cüneyt Özdemir'e bağlandı! "Şehir merkezi ortada yok! Bir bebek aracımızda vefat etti"

Adem Metan ve Fulya Öztürk Kahramanmaraş depreminin ardından Adıyaman'a gitti. 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 10 şehirden yıkım haberleri gelmeye devam ediyor.

Cüneyt Özdemir'e bağlanan Fulya Öztürk ve Adem Metan ikinci depremin Adıyaman'ı çok büyük etkilediğini duyurdu.

"ARACIMIZA ALDIĞIMIZ ÇOCUK VEFAT ETTİ"

Adem Metan "İkinci deprem Adıyaman'da çok sert hissedildi. Acil yardım lazım, haber alabiliyor musunuz? Çocuğu götürmek için enkazdan çıkardık aracımıza aldık, aracımızda vefat etti. Bir bebek aracımızda vefat etti" dedi.

Metan "Şehir merkezinde yıkılmadık bina çok az. İkinci depremde ayaktaydık düştük" dedi.

"ŞEHİR MERKEZİ ORTADA YOK"

Öztürk "Yüzlerce... Adıyaman'da telefon çekmiyor yayına bağlanamıyor kafamızı nereye çevirsek enkazla karşılaşıyoruz. Zar zor indik havaalanına. Şehir merkezi ortada yok. İkinci büyük depremi de yaşadık... Onlarda depreme gittim böylesi bir felaket yaşamadım" dedi.

