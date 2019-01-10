Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Beykaya köyünde elektrik kesintisi yaşanması üzerine köy sakinlerinden Mürsel Ersönmez, elektrik direğine çıktı.
Bu sırada elektrik akımına kapılan Ersönmez, direkten düşerek ağır yaralandı. Ersönmez'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ambulans köye gidemeyince helikopter talebinde bulunuldu.
Samsun'dan kalkan ambulans helikopter, köyü giderek Ersönmez'i aldı.
Ersönmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum