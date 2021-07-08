Elektrik çarpmasında ilk yardım yaparken bu hataya düşmeyin!

Elektrik çarpması, evde olduğu gibi dışarıda da yaşanabilecek kazalardır. Özellikle sanayi çalışanlarında sıklıkla görülebilir. Elektrik çarpmasının hayatı tehdit edebilecek riskli yaralanma durumu olarak görüldüğünü söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan Aldinç, yıldırım çarpmalarının da elektrik çarpması grubunda kabul edildiğini söyledi. Peki elektrik çarpmasında ilk yardım müdahalesi yaparken nasıl hareket etmek gerekir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ELEKTRİK ÇARPAMSI EVDE DE İŞTE DE YAŞANABİLİR!

Elektrik çarpması, genellikle elektrikten yeteri kadar korunamayan veya iş güvenliğinin sağlanmadığı durumlarda meydana gelebileceği gibi evlerde özellikle yaşı küçük olan bebeklerin kolayca ulaşabilecekleri priz ya da açıkta kablo bulunması gibi durumlarda meydana gelmektedir. Çocukların kabloyu kemirmeleri ya da ellerine geçen çeşitli eşyaları prizlere sokmaları sonucu elektrik çarpmaları sıklıkla görülebilir.

ELEKTRİK ÇARPMASI HAYATİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR

Elektrik çarpması yaşandığında, elektriğin vücuda girdiği ve vücuttan çıktığı noktalar vardır. Elektrik, vücuda girdikten sonra belli bir hat izler ve topraklanarak vücudu terk eder. Ancak bu sırada geçtiği organlarda; kalp, akciğer gibi organlarda ya da damar yapılarında ısı harabiyetine yol açarak hayati yaralanmalara neden olabilir.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA KİŞİ NASIL KURTARILMALIDIR?

Elektrik çarpan kişinin elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir. Elektrik akımı kesilmeden kişiye temas edilmemelidir. Elektrik bağlantısını kesemiyorsak elektrik geçirmeyen plastik, ahşap gibi cisimlerin yardımıyla kişiyi elektrikten ayırmamız gerekir. Özellikle nemli elle dokunduğumuz zaman akıma biz de maruz kalabiliriz. Bu noktada kişinin kendi güvenliğini düşünerek müdahale etmesi oldukça önemlidir.

MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ

Elektrik çarpmalarında, çarpma şiddetiyle meydana gelebilecek hasarlardan biri ritim bozuklukları olabilir. Yıldırım düşmesinde ani kalp durmaları görülmekle birlikte ev içi çarpılmalarda da yine ritim bozuklukları ölümcül çarpıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenle şehir şebekesine maruz kalan herkesin evde kendisini takip etmek yerine sağlık kuruluşuna başvurması önem taşır. Sağlık kuruluşlarında vakanın ciddiyetine göre takip gerçekleştirilir.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR? BU HATAYA DÜŞMEYİN

Elektrik çarpması nedeniyle akıma kapılan bir kişi gördüğünde ilk olarak elektrik enerjisini kesmeli ya da sigortayı kapatmalısınız.

Elektrik çarpmasında ilk yardıma ihtiyaç duyan kişiye müdahale ederken kemer, tahta, halat, lastik gibi iletken olmayan malzemeler kullanın. Bu noktada pek çok kişi yaşadığı panikle akıma kapılan kişiyi çekerek kurtarabileceğini düşünür. Yapılan hata iki kişiyi de ciddi şekilde yaralayabilir. Bu nedenle elektrik çarpmasında ilk yardım yapılırken bu hataya düşmeden hareket etmek oldukça önem taşır.

ihtiyaç duyan kişiye müdahale ederken kemer, tahta, halat, lastik gibi iletken olmayan malzemeler kullanın. Bu noktada pek çok kişi yaşadığı panikle akıma kapılan kişiyi çekerek kurtarabileceğini düşünür. Yapılan hata iki kişiyi de ciddi şekilde yaralayabilir. Bu nedenle yapılırken bu hataya düşmeden hareket etmek oldukça önem taşır. Akımdan kurtardığınız kişiyi ve kendinizi elektrik çarpan noktadan uzaklaştırın.

Elektrik çarpması sonrası yapılan ilk yardım müdahalesinde akıma kapılan kişinin dilinin geriye kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Dilin, boğazı kapatmaması önemlidir. Ayrıca ağızdaki takma diş benzeri nesneler çıkarılmaldırı.

yapılan ilk yardım müdahalesinde akıma kapılan kişinin dilinin geriye kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Dilin, boğazı kapatmaması önemlidir. Ayrıca ağızdaki takma diş benzeri nesneler çıkarılmaldırı. Elektrik çarpması sonucu kalp hasar görebilir ve kalp ritmi bozulabilir. Bu durumda kalp masajı yapmak gerekir. Ancak kalp masajı yapmak için ilk yardım eğitimi almak gereklidir.

sonucu kalp hasar görebilir ve kalp ritmi bozulabilir. Bu durumda kalp masajı yapmak gerekir. Ancak kalp masajı yapmak için ilk yardım eğitimi almak gereklidir. Elektrik çarpan kişinin nefes aldığından ve kalp atışının normal çalıştığından emin olduktan sonra masaj bırakılmalıdır. Kişinin bilinci açıksa yaşadığı şoku atlatması için sakinleştirilmeye çalışılmalıdır. Ayaklar yukarı kaldırılıp bir süre dinlenmesi sağlanmalıdır.

Elektrik çarpmasında ilk yardımın son aşaması yanık oluşup oluşmadığını kontrol etmek, bölgenin mikrop kapmadan temiz bir bezle sarılarak koruma altında tutulmasını sağlamaktır. Bu durumla karşılaşıldığında yaraya krem ya da merhemle müdahale edilmeden hemen acil sağlık ekiplerine haber verilmelidir.

ELEKTRİK ÇARPMALARINDAN KORUNMAK İÇİN DIŞARIDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLARI

Elektrik çarpması evde olduğu kadar dışarıda da meydana gelebilmektedir. Bu noktada kendimizi güvenceye almamız ölümcül sonuçların doğmasını engellemeye yardımcı olacaktır. Peki elektrik çarpmalarından korunmak için dışarıda neler yapmamız, kendimizi nasıl korumamız gerekir? İşte elektrik çarpmalarından korunmak için dışarıda uymamız gereken kurallar:

Elektrik çarpmalarından korunmak için elektrik hatlarının olduğu yerlere yaklaşmamaya özen göstermek gerekir.

elektrik hatlarının olduğu yerlere yaklaşmamaya özen göstermek gerekir. Kopmuş bir elektrik kablosu görülmesi durumunda dokunmadan yetkililere haber vermek önem taşır.

Elektrik kablosu su ile temas ediyorsa suya kesinlikle dokunmamak gerekir. Su, elektriği ileteceğinden akıma maruz kalmak kaçınılmaz olacaktır.

Ayrıca elektrik çarpmalarından korunmak için akıma kapılan kişiye doğru müdahalede bulunmak önem taşır. Kişi, direk temas yerine elektriği iletmeyecek terlik ve nesnelerle akımdan kurtarılmalıdır.

ELEKTRİK ÇARPMALARINDAN KORUNMAK İÇİN EVDE UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR

Elektrik çarpması dışarıda olduğu kadar evde de gözlenebilir. Bu nedenle evde elektrik çarpmalarından korunmak için bazı kurallara uymak oldukça önemlidir. İşte ev kazalarına sebebiyet vermemek, geri dönülmez sonuçlarla karşılaşmamak için evde elektrik çarpmalarından korunmak için uymamız gereken kurallar: