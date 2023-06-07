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Elektrik saatine metalden özel kasa... Ne yaptıysa ev sahibi durmadı! Evden çıkarmak istediği kiracısına akılalmaz hareketler

07.06.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı olayları devam ediyor. Bakırköy'deki bir olay da akıllara durgunluk verdi. Evi boşaltmasını istediği kiracısını ikna edemeyen ev sahibinin adeta yapmadığı kalmadı. Hakaretler savurup kiracının güvenlik için taktırdığı kameraları kürekle kırarak elektrik saatini de söküp günlerce karanlıkta bıraktığı öğrenildi. Ev sahibinden şikayetçi olan kiracı, can ve mal güvenliği olmadığını belirtip yardım isterken önlem olarak elektrik saatine metalden özel kasa dahi yaptırdığı kaydedildi.

Elektrik saatine metalden özel kasa... Ne yaptıysa ev sahibi durmadı! Evden çıkarmak istediği kiracısına akılalmaz hareketler

Akıllara durgunluk veren olay, 3 Haziran günü Bakırköy Florya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir süredir ev sahibi 2 yıldır evinde kiracı olarak yaşayan Ozan Erdem Canel ve nişanlısına evi boşaltmaları için baskı yapmaya başladı. Ancak olumlu cevap alamayan ev sahibi ilk önce kiracısının kapısına gelerek hakaretler savurup birkaç defa elektrik saatini kapatıp karanlıkta kalmalarına neden oldu.

ELEKTRİK SAATİNE METALDEN ÖZEL KASA YAPTIRDI

Canel’in ev sahibinden şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Yasağın sona ermesinin ardından tekrar tehditlere başlayan ev sahibi bu defa ise elektrik saatini tamamen sökerek günlerce elektriksiz kalmalarına neden oldu. Çareyi yeniden abonelik yaptırmakta bulan Canel elektrik saatini bağımsız olarak bağlatıp zarar görmemesi için ise metalden özel kasa yaptırdı. Bunu da yeterli bulmayan Canel aynı zamanda da güvenliği için evinin çevresini güvenlik kameraları ile donattı. Pes etmeyen ev sahibi bu defa ise yeni takılan elektrik saatini hem sprey boya ile boyayıp zarar verdi hem de güvenlik kameralarını kürekle kırıp yerinden söktü.

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"KÜREKLE GELİP KAMERALARIN HEPSİNİ KESTİ"

Can güvenliğinin olmadığını belirten Ozan Erdem Canel, "2 sene önce bu evi kiraladık ev sahibi ve oğlu haksız yere daha zamanı gelmeden kira artışı yapmak istedi biz de kabul etmeyince bu defa sözlü ve yazılı olarak tehditler etmeye başladı. Evinizi siz içindeyken yakacağım elektrikli saatini sökeceğim gibi cana ve mala karşı tehdit etmeye başladı. Daha sonra geldi evin yanına bu defa bağırarak tehdit etmeye hakaretler etmeye başladı. Daha sonra ise elektriği kapatıp kaçmalara başladı. Sonra gelip elektrik saatini söktü ve günlerce elektriksiz kaldık. Maalesef 8 daire olmasına rağmen sadece bizim elektriğimiz yok onun yaptığı belli zaten kendisi de tehdit ederken bunları ifade etti. Daha sonra arabama zarar verdi sileceklerine ve lastiklerine zarar verdi. Motosikletimizin lastiklerine zarar verdi. Bunların hepsinden şikayetçi olduk daha sonra uzaklaştırma kararı çıkarttık ama süresi dolduktan sonra da gelip aynı hakaretleri ve tehditleri yapmaya başladı. Cana ve mala zarar vermeye başladı. Biz de güvenliğimiz için kamera taktırdık gelip onun da kablolarını kesti biz sonra tekrar taktırdık bu defa kürekle gelip kameraların hepsini kesti. Bunun için hukuki süreci başlattık yetkililerden yardım bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ev sahibinin kiracısının kapısına gelerek nişanlısına hakaret ettiği ve tedbir amacı ile taktırdıkları güvenlik kameralarını kürekle kırarak zarar verdiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde ev sahibinin binaya girerek yanında getirdiği kürekle kamerayı kırdığı görülüyor. (İHA)

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İstanbul Bakırköy Kiracı Kira ev sahibi

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