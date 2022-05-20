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Eleştirilere açıklık getirdi! Elon Musk: Tesla, 7/24 aklımda

20.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreci nedeniyle Tesla'ya yeterince vakit ayırmadığına yönelik gelen eleştirilere bir tweet atarak açıklık getirdi. Vaktinin çok az bir kısmını Twitter'ı satın almak için harcadığını söyleyen Musk, "Tesla 7/24 aklımda" dedi.

Eleştirilere açıklık getirdi! Elon Musk: Tesla, 7/24 aklımda

Elon Musk, cinsel taciz iddialarıyla gündemi salladı. Ancak ünlü milyarderin Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlardan biri ise büyük dikkat çekti. Musk, bu paylaşımla Tesla yatırımcılarının içini rahatlatmayı amaçlamış gibi görünüyor.

ELON MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreciyle meşgul olduğu için son zamanlarda Tesla'ya yeterince ilgi göstermediğine yönelik eleştirilerin hedefindeydi. Musk yaptığı paylaşımda ise bu eleştirilere açıklık getirdi.

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Twitter ısrarı Elon Musk'a iyi gelmedi: Serveti eriyor!Twitter ısrarı Elon Musk'a iyi gelmedi: Serveti eriyor!

"7/24 AKLIMDA"

Elon Musk, “Açık olmak gerekirse, zamanımın %5'inden azını Twitter'ı satın almaya harcıyorum. Bu roket bilimi değil! Dün Giga Texas'tı, bugün Starbase. Tesla 7/24 aklımda. Yani aşağıdaki (görseldeki) gibi görünebilir, ancak doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk tweet

Elon Musk'ın bu paylaşımı, yatırımcıların gönlünü almaya yönelik bir hareket olarak değerlendirildi.

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Elon Musk
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