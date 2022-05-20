Twitter ısrarı Elon Musk'a iyi gelmedi: Serveti eriyor!

Elon Musk'ın dünyayı sallayan Twitter anlaşmasında sular durulmuyor. Ancak Musk'ın Twitter'ı satın almak için ısrarı sürüyor. Ünlü milyarder, Twitter anlaşmasının askıya alınması sonrası "Hâlâ satın almaya kararlıyım." diyerek bu ısrarını ortaya koymuştu. Fakat Musk'a kötü bir haber geldi.

ELON MUSK'IN SERVETİ AZALIYOR

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Musk Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki zenginler listesinin hala başında. Fakat serveti nisan ayının başından bu yana kabaca beşte bir oranında küçüldü ve şu anda 209,9 milyar dolara indi.

Peki bu kayıp nereden kaynaklanıyor? İddialara göre bu kayıp, kısmen Tesla hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklanıyor. Bu da bu yıl en düşük seviyeye düşerek Musk'ı yaklaşık 12,3 milyar dolardan mahrum etti.

HİSSE DÜŞÜŞLERİ

Tesla hisseleri, Nisan ayında yüzde 19 değer kaybettikten sonra Mayıs ayında yüzde 18,5 oranında değer kaybetti.

Twitter hisseleri de çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybetti ve perşembe günü düşmeye devam etti.

Bu ay şimdiye kadar yüzde 24,8 düşen hisseler, geçen ayın yüzde 26.7'lik kazancının neredeyse tamamını geri götürdü.

NELER OLMUŞTU?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan'da Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetmişti.

Musk 14 Nisan'da ise sosyal ağın tamamını satın almak istediğini kamuoyuyla paylaşmış ve Twitter'ı 44 milyar dolar veya hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurarak teklifini paylaşmıştı.

Twitter'ın beyin takımı Musk'ın Twitter'ı satın almasına pek yanaşmıyordu. Hatta zehirli hap veya zehir hapı olarak nitelenen bir önlemi uygulamaya aldılar. Ancak 25 Nisan'da taraflar 44 milyar dolara anlaşmaya vardı ve Elon Musk'ın Twitter'ın yeni patronu olması için gereken süreç başladı.

Elon Musk, son olarak ise 13 Mayıs'ta 44 milyar dolarlık anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

